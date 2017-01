Snövit-musikalen i Borlänge - En härlig vitamininjektion efter en skakig start

För knappt ett år sedan gjorde Snövit -the musical ett turnéstopp i Falun. Den gången med Ellen Bergström i rollen som Snövit och Yohio som ”Prinsarnas Prins”. När det nu återigen var dags för dalapubliken att få uppleva den klassiska sagan i modern musikalversion var det istället Amy Diamond och Erik Segerstedt som tagit över rollerna. Och just den här dagen var även Nanne Grönvall utbytt mot Emma Rickfjord i rollen som styvmodern.

Det börjar lite skakigt. Parkeringsplatserna räcker inte till. Publiken möts av anslag om att Nanne uteblir på grund av sjukdom. Och så tar stolarna slut. Sittplatserna räcker helt enkelt inte. Men arrangörerna ber om ursäkt och efter nån kvarts försening är platsbristen löst och föreställningen kan börja.

Ensemblen spänner musklerna. Rickfjord gör en härligt hemsk styvmoder i inte mindre än fyra olika fantastiskt glittriga kreationer, Amy Diamond sjunger fantastiskt, och är ”en glad skit” rakt igenom, och när The Konrads, det vill säga de sju dvärgarna, gör entré kommer publiken loss och klappar spontant takten till sången ”Vi gillar guld”.

Karaktärerna har också dialog med publiken mellan varven, vilket naturligtvis tilltalar barnen. ”Hon LURAR dig!” hörs till exempel en klar liten stämma ur publiken när styvmodern talar med Snövit. Härligt! Och handlingen engagerar, det gör den! Historien är dramatisk, med ingredienser som kärlek, vänskap, svartsjuka och död. Dvärgarna är en perfekt motvikt till allt det tunga i sagan genom sina festliga sätt att vara, och värd att nämna lite extra är Konrad nummer sju, som spelas av borlängebördige Daniel Sorang Sundstedt. ”Hans” Konrad är den som upptäcker monstret (Snövit) som ligger under matbordet och sover, det är också han som råkar väcka henne, och som sedemera får dansa med henne när det är dags för fest.

Mot slutet av föreställningen är det så dags för Erik Segerstedt att göra entré som just prins Erik. Eller ”Prinsarnas Prins” som han kallar sig. Den något arrogante prinsen är händelsevis på spaning efter ”en snygg och cool prinsessa” men kommer ju naturligtvis fram just när Snövit bitit i äpplet och somnat in. Segerstedt, gör sin roll alldeles utmärkt, och han lär väl vara landets mest meriterade på området ”överlägsna sagoprinsar” med tanke på att han gör rösten som ”Prins Hans av de Södra öarna” i Frost.

Som väl är så följer handlingen den klassiska versionen och Prins Erik blir hjälplöst förälskad i den ”döda” Snövit och väcker henne med en kyss till allas förtjusning. Snövit är dock inte den som kastar sig i armarna på vem som helst, utan beslutar att ge prinsen en prövomånad. Och med det är föreställningen slut och vi får helt enkelt hoppas att de tu får leva lyckliga tillsammans ett tag i alla fall!

Ett par sista saker bara. I fjol spelades föreställningen på FK arena. Nu i BSM-hallen. Men det ÄR ju faktiskt så, att teater gör sig bäst på just... en teater. Och är det musikal, ja, då vill man gärna ha en orkester på plats. Men tänker man bort det, ja, då är Snövit -the musical en härlig vitamininjektion i mörka januari!