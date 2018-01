Soulproducenten Rick Hall är död

Producenten Rick Hall, vars studio bland annat låg bakom Percy Sledges "When a man loves a woman", har avlidit 85 år gammal.

Hall grundade skivbolaget Fame Studios i den lilla orten Muscle Shoals i Alabama, och spelade in några av de största artisterna på 1960- och 1970-talen där. Han var en stark kraft bakom det legendariska "Muscle Shoals-soundet".

Bland annat Etta James, Otis Redding, Little Richard och Wilson Pickett spelade in i album i Muscle Shoals. Aretha Franklin spelade in sina tidiga hits "I never loved a man (the way I love you") and "Do right woman, do right man", i studion.

Rick Hall avled av cancer efter en tids sjukdom.