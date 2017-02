Stiko Per gör ny vandring - För Barncancerfonden

► SE MER: Stiko Per Larsson tolkar Pet Shop Boys i Hitstafetten

"När Cem Seger firade sin femårsdag frågade han sina föräldrar om man fick tårta i himlen när man fyllde år. Det blev hans sista födelsedag innan han förlorade kampen mot sin sjukdom."

Så skriver Stiko Per i en text om den kommande vandringen som går under titeln "Finns det tårta i himlen?". Stiko har fått ta del av historien av Cem, som drabbades av cancer och gick bort förra året, genom att hans svärfar är god vän med Cems farfar. Cems öde är en stor anledning till att Stiko nu gör en till vandringsturné, och samlar in pengar till Banrcancerfonden.

"Min hjälte är Cem. Han förlorade den övermäktiga kampen mot cancern men han nådde ut till människors hjärta, långt utanför sin närmaste familj. 2017 vandrar jag för Barncancerfonden och till minne av Cem Seger", skriver Stiko Per.

Genom åren har Stiko Per hunnit med tio vandringsturnéer sedan 2007, och totalt har alla vandringar dragit in över en miljon kronor till välgörenhet. Under kommande vandring är målet 250 000 kronor, och redan nu i skrivande stund har 9 500 kronor kommit in på Stikos insamling på Barncancerfondens hemsida, trots att det är tre månader kvar till vandringsstart.

"Cancern finns där, i så många familjer. Jag minns min morbror Per, mina farbröder Lennart och Rune, mina vänner Petter och Kristian. De dog i vuxen ålder men ändå alldeles för tidigt. Cem fick inte ens bli sex år gammal", fortsätter Stiko Per.

Den 16 maj är det dags för Stiko Per att starta sin vandring i Stockholm, och den 10 juni planerar han att vandra in på hemmaplan i Leksand. Precis som vid tidigare vandringsturnéer kommer han att göra konserter längs vägen och samla in pengar med publikens hjälp. Den här gången blir det 27 konserter på 26 dagar. Han kommer att behöva vandra cirka tre mil om dagen för att klara hela sträckan.

Vandringsturnén 2017

16/5: Stockholm

17/5: Hässelby

18/5: Bålsta

19/5: Enköping

20/5: Strängnäs

21/5: Eskilstuna

22/5: Kungsör

23/5: Köping

24/5: Arboga

25/5: Örebro

26/5: Örebro

27/5: Nora

28/5: Lindesberg

29/5: Löa

30/5: Kopparberg

31/5: Grängesberg

1/6: Ludvika

2/6: Smedjebacken

3/6: Söderbärke

4/6: Norberg

5/6: Avesta

6/6: Hedemora

7/6: Säter

8/6: Borlänge

9/6: Djurås

10/6: Insjön

10/6: Leksand