Stiko Pers insamling spränger 400 000 kronors-gränsen

Nästan en månad av ömma fötter, regn, och en vandringsturné som egentligen inte skulle ha blivit av samlade ihop 370 000 kronor. I lördags gick Stiko Per Larsson i mål i Leksand.

– Jag känner en stor glädje och förvåning över det fantastiska resultatet. Vi ligger nånstans runt 370 000 kronor sedan starten den 16:e maj. Mycket mer än vad jag hoppades på, berättade Stiko Per efter målgång.

Han lär vara ännu gladare under måndagsmorgonen då siffran är uppe i hela 417 372 kronor. Slutsumman kan bli ännu högre då insamlingen fortfarande inte är helt klar.

Målet med insamlingen var en kvarts miljon. Att samla in till just Barncancerfonden verkar ha berört folk extra mycket under årets vandringsturné.

– Jag vill allra ödmjukast tacka varje människa som på något sätt hjälpt till under den här turnén. Ni har burit mig framåt, varje steg och varje ton. Tack, säger Stiko Per i ett pressmeddelande.