The Hunger Games blir verklighet i rysk TV – deltagarna tillåts mörda varandra

30 deltagare ska bli avsläppta i de Sibiriska skogarna. Där ska de sedan klara sig under nio månader. Enligt The Guardian annonserar det ryska TV-bolaget, som står bakom produktionen "Game2: winter, att de tävlanden ska skriva under ett kontrakt där de ska gå med på att kunna skadas och till och med dödas i direktsändning.

De tävlanden får också skriva på en klausul som säger att det inte utgår någon ersättning om deltagarna skulle bli våldtagna eller dödade. Men om deltagarna bryter mot rysk lag så kan rysk polis gripa deltagarna.

– Tänk dig en skog. Deltagarna kommer dit den första juli för en kort träningsperiod. Varje deltagare har tre till fyra månader på sig innan den första vinterkylan kommer för att bygga ett skydd. De kan leva ensamma eller forma lag. Man ska också komma ihåg att det här är en riktig skog med farliga vilddjur och skadliga insekter, säger entreprenören Jevgenij Pyatkovskij till DN .

Han står bakom produktionen som dygnet runt ska sändas live på Internet.

Deltagarna blir utrustade med en kniv, til at börja med. Under veckorna som går får man vid varje ny vecka be om föremål från tittarna för att deltagarna ska kunna klara sig.

– Programmet är extremt. Det finns inga undantag. Det kommer inte att finnas några läkare med deltagarna. Blir någon sjuk, skadad eller inser att de inte kommer klara utmaningen kommer en helikopter och tar dem därifrån till läkare. Men då avslutar deltagaren spelet, säger Pyatkovskij.

På det 900 hektar stora området där programmet utspelar sig ska 2000 kameror sättas ut.