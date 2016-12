TV: Heavys egokalender - Lucka 14: Mitt folkrace-team visades i Discovery för miljontals tittare

► LUCKA 1: När jag testade den näst intill omöjliga surfmaskinen

► LUCKA 2: Ett möte med raggaren Peppe med snoppslipen

► LUCKA 3: Sorgligt när Coop Forum fick stänga för alltid

► LUCKA 4: När fina och duktiga polis-vovvar invaderade stan

► LUCKA 5: När jag fick möta hjälten bakom Köppäbävisan

► LUCKA 6: När strutpizzan kom till stan

► LUCKA 7: Julias otäcka rullning i folkrace

► LUCKA 8: Mannen som har hela armen full med festivalarmband

► LUCKA 9: Så är det att leva som blind med ledarhund - Jag fick följa Helena och hunden Tea på stan!

► LUCKA 10: Gummibåtsrace i strålande solsken på nya festivalen

► LUCKA 11: Mannen som älskat - och samlat på - Siw Malmkvist i 60 år

► LUCKA 12: 2016 - Årets då jag gjorde min första tatuering - ett streck

► LUCKA 13: Jag undersökte raggnings-trenden på gymmet

"Driving wild" heter programmet i Discovery som visar upp några udda motorsporter runt om i världen. Mitt och mina vänners folkrace-team Misty Racing blev antagna att medverka i ett av programmen, och det var tamigtusan hur jäkla kul och fränt som helst.

Under våren 2016 visades programmet, och hela teamet imponerades över hur snyggt och bra de hade fått ihop det hela. Folkrace har aldrig sett snyggare ut. Inte Borlänge heller för den delen.

Dessutom; programledare Elvis säger i programmet "Jonas Heavy Stentäpp and his team Misty Racing are champions at the folkrace scene".

Jo, champions, man tackar.

► SE ÄVEN... en annan minidokumentär om folkrace och Misty Racing - Carfection: