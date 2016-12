TV: Heavys egokalender - Lucka 17: När Veterinärerna kom till stan - Och min katt fick bli TV-kändis

► LUCKA 1: När jag testade den näst intill omöjliga surfmaskinen

Jag har sagt det förr, ja, säkert så många gånger att jag blivit tjatig, men jag säger det igen; djur är bäst. Men det är även extra jobbigt när djur blir sjuka. Man kan liksom inte förklara för dom.

Därför är jag lite kluven till program som "Djursjukhuset" och "Veterinärerna". Jag tycker det är fint och blir glad i hela kroppen när nån gullig krabat blir frisk och man får se hur den hoppar runt glatt efter att den kommit hem igen. Men lika glad som jag blir av det, lika ledsen blir jag när det inte går bra för ett djur.

Under våren kom programmet "Veterinärerna", på Sjuan, och spelade in på Djursjukhuset i Falun. Det råkade tajma så att jag hade tid med min katt Trixie samtidigt. Så jag passade på att göra ett TV-inslag med dom, och dom tog med mig och Trixie i sitt program (jag klämde även in Trixie lite anonymt i mitt inslag).

Trixie är gammal, 18 år, och jag var riktigt jäkla nervös när jag var på sjukhuset med henne. Dom som har sett programmet sa att jag var jäkligt blödig. Men som tur var så blev Trixie helt okej igen. Och än så länge lever hon och mår bra.