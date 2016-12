TV: Heavys egokalender - Lucka 23: När galningar hoppar med skotrar och crossar

► LUCKA 1: När jag testade den näst intill omöjliga surfmaskinen

► LUCKA 2: Ett möte med raggaren Peppe med snoppslipen

► LUCKA 3: Sorgligt när Coop Forum fick stänga för alltid

► LUCKA 4: När fina och duktiga polis-vovvar invaderade stan

► LUCKA 5: När jag fick möta hjälten bakom Köppäbävisan

► LUCKA 6: När strutpizzan kom till stan

► LUCKA 7: Julias otäcka rullning i folkrace

► LUCKA 8: Mannen som har hela armen full med festivalarmband

► LUCKA 9: Så är det att leva som blind med ledarhund - Jag fick följa Helena och hunden Tea på stan!

► LUCKA 10: Gummibåtsrace i strålande solsken på nya festivalen

► LUCKA 11: Mannen som älskat - och samlat på - Siw Malmkvist i 60 år

► LUCKA 12: 2016 - Årets då jag gjorde min första tatuering - ett streck

► LUCKA 13: Jag undersökte raggnings-trenden på gymmet

► LUCKA 14: När mitt folkrace-team fick synas inför hela världen i Discovery

► LUCKA 15: Hårdrockaren som sålde sig själv för en festivalbiljett

► LUCKA: Min kollega hyllades i TV av Filip & Fredrik för sin låååånga mening

► LUCKA 17: När Veterinärerna kom till Dalarna och min katt blev TV-kändis

► LUCKA 18: Kolla in Anders unika radiostyrda husbåt han byggt själv

► LUCKA 19: Familjen som är tokiga i Opel

► LUCKA 20: När jag fick höjdskräck i den otäcka hissen i byggkranen

Motorsport är kul. Ju mer action desto roligare.

På årliga arrangemanget Clash of nations, på Lugnet i Falun, brukar det kunna bli rätt bra action. Dels under tävlingarna, men inte minst under showerna där proffsen hoppar och voltar med skotrar och motocross-cyklar.

I år var jag och Martin Trygg på plats med varsin kamera. Vi placerade oss på varsin sida under showen, och sen gällde det att hänga med.

Det var häftigt att se hur extremt högt och långt dessa galningar flyger, och det var ganska svårt att fånga dem på film. Men jag tycker att vi lyckades, och att jag äntligen fick chansen att lägga på "Faster harder Scooter" som soundtrack var en bonus.

Kolla på klippet så får ni er en rejäl dos motoraction inför julen.