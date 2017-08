Fyra gripna för "Game of thrones"-läcka

Fyra personer har gripits i Indien för att ha läckt det fjärde avsnittet av "Game of thrones".

Enligt den lokala polisen ska personerna jobba på ett företag, baserat i Bombay, som har tillgång till seriens avsnitt. De misstänks för trolöshet mot huvudman.

HBO, kanalen som producerar fantasyserien, har under sommaren varit utsatt för en stor hackerattack samt fått flera serier läckta. Under måndagen offentliggjordes opublicerade avsnitt av komediserien "Simma lugnt, Larry" samt "Ballers" och "The deuce".

Gruppen bakom attacken har krävt pengar av tv-bolaget som i sin tur erbjudit att betala en lösensumma på motsvarande två miljoner kronor.