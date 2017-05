Kultförklarad dockfilm får uppföljare

Minns ni Gelflingerna och Podlingarna? Den 35 år gamla kultrullen "Den mörka kristallen" får en uppföljare på Netflix, skriver tidningen Variety.

Originalfilmen gjordes av Frank Oz och Jim Henson, som också skapade tv-serien Mupparna.

Filmen omvandlas nu till serie-form och utspelar sig före handlingen i filmen. Serien får tio avsnitt och produceras och regisseras av av Louis Leterrier som bland annat ligger bakom filmerna "Now you see me" och "Grimsby".

Originalfilmen, som gjordes med en budget på 16 miljoner dollar, samlade då totalt ihop 40 miljoner dollar i intäkter. Det återstår att se om tv-tittarna idag är beredda att omfamna de minst sagt udda figurerna i dockvärlden Thra.