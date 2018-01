Vogue bryter med anklagade fotografer

I ett inlägg på Vogues hemsida skriver tidningens chefredaktör Anna Wintour att hon avbryter samarbetet med fotograferna, som båda två är personliga vänner till henne. Beslutet har fattats sedan New York Times intervjuat en rad fotomodeller som anklagar Testino och Weber för sexuella trakasserier och aggressiva sexuella närmanden.

Konkreta åtgärder

Hon skriver även att tidningen vidtagit en rad konkreta åtgärder med syfte att etablera en uppförandekod, som i sin tur ska skapa en trygg arbetsmiljö för alla som arbetar på och för tidningen. Bland annat ska alkohol inte längre tillåtas under fotograferingar, alla fototillfällen som innehåller nakenhet, sexuella poser, underkläder eller badkläder måste godkännas i förväg och alla modeller som är under 18 år måste ha målsman med sig under fotograferingen.

Mario Testino har bland annat tagit bilden av tennisspelaren Serena Williams och hennes dotter som syns på omslaget på Vogues februariutgåva. Han ligger även bakom prins William and Kate Middletons förlovningsfotografier samt en berömd bildserie av prinsessan Diana från 1997 som publicerades i Vanity Fair.

Testino har inte kommenterat anklagelserna.

Weber nekar

Även Bruce Weber har haft regelbundna uppdrag för världens största mode-, musik- och populärkulturmagasin och har även regisserat en rad dokumentärer. 1989 Oscarsnominerades han för filmen "Let's get lost" om trumpetaren och sångaren Chet Baker. Weber nekar till alla anklagelser.

Anklagelserna är de senaste i raden som riktats mot inflytelserika profiler inom bland annat underhållnings- och mediebranschen och mot politiker. Vågen av anklagelser utlöstes av avslöjanden om filmproducenten Harvey Weinsteins övergrepp.