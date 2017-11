Zara Larsson årets svenska artist på EMA

MTV-galan European Music Awards sänds från London på söndagskvällen med brittiska popstjärnan Rita Ora som programledare. Hittills har bara några priser delats ut - som kategorin årets låt där kanadensaren Shawn Mendes tilldelades pris för "There's nothing holding me back".

Zara Larsson, som vid förra årets gala kammade hem pris i kategorin årets nykomling, har utsetts till årets svenska artist, skriver MTV Sweden på Twitter. Den svenska popstjärnan har själv kommenterat priset på sitt Twitterkonto.

"För alltid tacksam", skriver hon bland annat.

I samma kategori var Tove Lo, Vigiland och Galantis samt Axwell & Ingrosso nominerade.

Bland nomineringarna ledde Taylor Swift inför galan med sex stycken. Tätt efter henne var Shawn Mendes med fem nomineringar, följd av brittiske Ed Sheeran och amerikanske Kendrick Lamar med fyra nomineringar var.

Nyligen meddelade MTV dessutom att rockbandet U2 hedras med priset "Global icon". Tidigare har artister som Eminem, Whitney Houston och Queen fått priset.