Aborträtt är en frihet värd att kämpa för

Vi ser det därför som en stor framgång att Centerkvinnornas och Centerpartiets resolution om aborträtt fick stort stöd vid den liberala konferensen för Alliance of Liberals and Democrats for Europe, i Warszawa. Vi liberaler måste tillsammans stå upp för kvinnors och flickors rätt att bestämma över sina egna kroppar och framtid – för i den rätten vilar grunden till kvinnors och flickors frihet.

Idag ifrågasätts aborträtten över hela världen. Vi ser bland annat Donald Trump, som tar över presidentposten i USA, uttalar sig om att kvinnor som utför aborter borde straffas. I Central-, Sydamerika och ett flertal länder i Afrika är abort totalförbjuden – så även när det rör sig om barn, våldtäkt, incest, när fostret inte kommer överleva, eller om kvinnans/flickans eget liv är i fara. Utför en kvinna/flicka en illegal abort kan hon riskera långa fängelsestraff.

Rätten till abort ifrågasätts även i Europa. Några av världens mest restriktiva abortlagar återfinns här. Abort är totalförbjudet i Malta, San Marino samt Andorra. I Irland är abort straffbart med upp till 14 års fängelse. Och i vårt grannland Polen, som redan har en av Europas hårdaste abortlagar, riskerades aborträtten bara för några månader sedan gå förlorad.

Förbud mot abort resulterar dock inte i att de minskar i antal. Snarare leder restriktiva lagar och bristande tillgång till preventivmedel till fler aborter. Enligt världshälsoorganisationen WHO utförs cirka 20 miljoner illegala aborter varje år. Många av dem betalar med sitt liv.

Därför var det en viktig framgång att Centerkvinnornas och Centerpartiets resolution för kvinnors och flickors rätt att bestämma över sina egna kroppar erhöll starkt stöd på ALDE-kongressen. Att konferensen hölls just i Polen har i sig ett starkt symbolvärde.

Det är helt enkelt oacceptabelt att Europa står tysta vid sidan av en utveckling där kvinnors och flickors rättigheter begränsas, utan att agera. Vi måste stå upp för våra medsystrars reproduktiva rättigheter då det handlar om mänskliga rättigheter och om individens frihet. Frågor väl värda att kämpa för.

Sofia Jarl, Förbundsordförande Centerkvinnorna

Kerstin Lundgren, Riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson, Centerpartiet