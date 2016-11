Borgarnas nedskärningspolitik hotar klimatomställningen

Halvvägs in i mandatperioden har regeringen påbörjat ett hållbart samhällsbygge och en omställning av Sverige. Men den borgerliga oppositionen vill fortsätta sin nedskärningspolitik och dra in miljösatsning efter miljösatsning.

Inför klimattoppmötet i Paris förra året satte regeringen upp målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Nu visar Sverige ledarskap efter år av borgerliga underinvesteringar i klimatpolitiken på hemmaplan. När vi jämför regeringens och oppositionens budgetar är skillnaderna fortsatt stora inom miljöpolitiken.

Regeringen investerar 25 miljarder i klimat och miljö bara under den här mandatperioden och miljöbudgeten för 2017 är 73 procent större än snittet under den borgerliga regeringen. Sedan valet har regeringens satsning Klimatklivet ökat antalet laddstolpar för elbilar från 2000 till nästan 6000 och antalet laddbara bilar har fyrfaldigats. Under 2015 ökade antalet installerade solceller med 60 procent, stödet till dem som vill sätta upp solceller på taken har åttafaldigats. Regeringens stadsmiljöavtal möjliggör satsningar på allt från kollektivtrafik till cykelbanor.

Moderaterna lägger åtta miljarder kronor fram till 2020 på att göra det billigare att förstöra klimatet - genom sänkt skatt på bensin, samtidigt som de drar in satsningar på lokaltrafik och cykelinfrastruktur.

Därför är det beklämmande att klimatambitionerna är som bortblåsta i oppositionens budgetar. Gemensamt för de borgerliga partierna och SD är att de vill stryka mer än var fjärde krona till miljöpolitiken. Den klassiska nedskärningspolitiken känns igen. Moderaterna lägger åtta miljarder kronor fram till 2020 på att göra det billigare att förstöra klimatet - genom sänkt skatt på bensin, samtidigt som de drar in satsningar på lokaltrafik och cykelinfrastruktur.

Regeringen satsar stort på internationellt klimatansvar men ser det som minst lika viktigt att hela Sverige ska vara med i omställningen. Dalarna har under 2016 fått 29 miljoner från Klimatklivet. Det innebär bland annat att Dala Energi har fått 1,9 miljoner som stöd för laddningsstationer för elbilar, att Borlänge energi har fått 1,8 miljoner för biogasteknik, att Rättviks kommun har fått 248 000 kronor för energieffektivisering samt ett stöd till projektet Världens grönaste datahallar i Falun med 20 miljoner. Varför vill de borgerliga partierna stoppa dessa viktiga satsningar i Dalarna?

Till ljudet av applåder i riksdagens kammare godkände alla partier utom SD nyligen klimatavtalet från Paris. När hela världen ska samlas för att lösa vår tids ödesfråga duger det inte att säga en sak och göra en annan, att skriva under för skärpt klimatpolitik men samtidigt skrota klimatsatsningar på hemmaplan. Det är tydligt att det bara är med Miljöpartiet i regeringen som hela Sverige kan vara med i klimatomställningen.

Jan Lindholm (MP)

Riksdagsledamot Dalarna

Per Bolund (MP)

Biträdande finansminister