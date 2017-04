Brännström (L): Landstingets överskott inget bevis för att man är på rätt väg

Landstinget Dalarna brottas fortfarande med stora problem med styrning och ledning. Det är lätt att tro att bara för att landstingets ekonomiska resultat visar ett överskott så är allt på rätt väg.

Inget av de av landstingsfullmäktige satta huvudmålen eller verksamhetsmålen har uppfyllts under 2016. Att landstinget nått de finansiella målen har skett på bekostnad av att fler människor får vänta i vårdköer, att det finns fler vakanta tjänster och ökad sjukfrånvaro bland personalen inom hälso- och sjukvården. Många patienter har fått sina planerade operationer framflyttade och ibland har de ställts in mycket sent.

Målet om att ha en ekonomi som är långsiktigt hållbar kan inte bedömas efter att bara ett år, 2016, har mätts. Hela kommunsektorn gick med stora överskott. För att mäta det krävs det ett längre perspektiv av år och landstingets ekonomi har tidigare visat på minusresultat.

Liberalerna har flera gånger pekat på att Landstinget Dalarna måste ha mål som går att mäta och jämföra över tid.

Det andra av tre mål som handlar om att bemanna organisationen med egen personal och minska behovet av inhyrd personal har inte uppfyllts, tvärtemot har antalet inhyrda läkare ökat. Dessutom har inte landstinget genomfört all planerad verksamhet enligt budget på grund av vakanser, färre vårdplatser, vårddagar och vårdtillfällen och vårdköerna har ökat.

Det tredje målet, att öka produktionen och produktiviteten har inte heller nåtts, möjligtvis delvis. Struktur- och förändringsplanen har påverkat produktionen i form av färre vårdplatser men samtidigt har antalet vakanser minskat produktionen.

Vårdrelaterade infektioner och följsamhet till basala hygienrutiner ingår i de mål som Landstingsfullmäktige beslutat och inget av dessa områden har Landstinget uppnått sina mål inom under 2016. Kostnaderna för inhyrd personal har ökat och budget klaras inte. När det gäller verksamhetsmålen har fullmäktige beslutat om fem mål med underliggande 13 strategiska mål. Inget av de verksamhetsmålen är uppfyllda och flera av målen är inte mätbara. De områden som målen omfattar är invånare och patient, verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Värst är att majoriteten påstår att ledningen har stärkts och att kvaliteten och effektiviteten har ökat inom landstinget. Det vore bättre att säga sanningen till dalfolket men det klarar nuvarande ledning inte av. Bara för att ekonomin har stärkts ett enda år så har detta gjorts på bekostnad av annat och det finns fortfarande stora brister i styrning och ledning av verksamheten.

Bo Brännström (L), oppositionsråd