Debatt: Enhetliga regler för avlopp kan minska algblomningen

Det finns inget mer uppfriskande än ett dopp en solig sommardag. Många är vi som har sett fram emot en semester med sol och bad. Men vi riskerar att mötas av en giftig sörja.

Algblomning är i grunden en naturlig process under vår och höst. Men övergödning har under senare år lett till allt kraftigare algblomning, särskilt under högsommaren.

LÄS OCKSÅ: Rekordtidig algblomning i Sverige i år – hav och sjöar måste komma i balans

En bidragande orsak till övergödning är orenat avloppsvatten. I Sverige beräknas 350 000 avlopp utan anslutning till kommunens avloppsnät vara undermåliga, och minst 180 000 beräknas vara olagliga. Ofta är det äldre fastigheter som saknar eller har sämre rening.

För att vi snabbare ska få väl fungerande avlopp behövs ett tydligt och enhetligt regelverk som skapar förutsättningar för en ökad åtgärdstakt.

Dessa orenade avlopp från småhus har en tydlig påverkan på miljön, det visar forskning på såväl nationell som internationell nivå. Ny lagstiftning håller på att tas fram och det är viktigt att den gäller alla anläggningar, inte bara nya, vilket enligt det senaste lagförslaget riskerar att bli fallet. För att stimulera en ökad åtgärdstakt av enskilda avlopp och för att säkerställa att avloppen fungerar är det särskilt viktigt att alla anläggningar omfattas av återkommande kontroller.

En enkät som besvarats av 288 kommuner visar att det under 2016 beviljades 21 200 tillstånd för att åtgärda gamla eller bristfälliga enskilda avlopp. Med den takten tar det 45 år innan alla enskilda avlopp håller acceptabel standard.

LÄS OCKSÅ: Debatt: Snart mer plast än fisk i våra hav - nedskräpningen måste få ett slut

Dessutom ser vi att åtgärdstakten till och med har minskat det senaste året. Kanske i väntan på den nya lagstiftningen. Men här finns inget att vänta på.

För att vi snabbare ska få väl fungerande avlopp behövs ett tydligt och enhetligt regelverk som skapar förutsättningar för en ökad åtgärdstakt. Annars får vi fortsätta leva med avlopp som släpper ut orenat vatten i våra hav och sjöar. Då blir det ingen rolig semester.

Anders Mårtensson

Vd för VVS-Fabrikanternas Råd