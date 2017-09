Debatt: Förvaringen av barn på min sons förskola gör mig som förälder bestört

Som småbarnsförälder har jag lärt mig att tålamod är en grundläggande komponent i vardagen. Hemmavid brukar jag tillämpa ”att räkna till tio-strategin” för att dämpa känslornas inverkan på olika beslut och istället låta förnuftet ta överhand. Nu har jag däremot ställts inför en situation i min roll som förälder där jag inte längre kan fortsätta räkna till tio och det är situationen på min yngsta sons förskola i Siljansnäs.

I stort sett varje gång jag lämnar har jag svårt att hitta en pedagog som har tid att engagera sig i min son, alla är upptagna och har fullt upp med andra barn. När jag hämtar på eftermiddagarna är alla barn (alltid) instängda i en hage för att personalen är så gravt underbemannade att de inte kan ha dem utspridda på gården.

Just nu bedrivs det inte en förskoleverksamhet som är förenlig med gällande läroplan för förskolan.

Till detta kan även tilläggas att föräldrar tidigare fått rådet av personal att lämna barn hemma från förskolan för att situationen är ohållbar då flera pedagoger är sjuka och vikarier inte finns tillgängliga. Personal har förklarat att det inte är en bra miljö för barnen då de inte blir sedda och hinns med.

Just nu bedrivs det inte en förskoleverksamhet som är förenlig med gällande läroplan för förskolan. Med hänsyn till detta inläggs längd minimerar jag refererandet till denna och konstaterar kort och gott att det mer liknar en förvaring av barn och inte en verksamhet som är ”utformad så att barn får det särskilda stöd och den hjälp och de utmaningar de behöver”(Lpfö 98/16, s.16).

Som förälder blir jag bestört och genuint besviken över detta. Jag kan gräva fram massor med forskning som pekar på vikten av att sätta in resurser tidigt i våra barns utveckling, INTE tvärtom.

I ett vidare och mer långsiktigt perspektiv måste Leksands kommun och berörda beslutsfattare ställa sig frågan om det är så här de vill att barnomsorgen ska bedrivas.

Jag vill understryka att jag som förälder är jättenöjd med den personal som är verksam på förskolan. De är alldeles underbara och tillmötesgående på alla sätt och vis. Däremot lider jag av att se hur stressade de är på grund av underbemanning. Jag tycker det är jättesynd om denna underbara personal ska behöva se sig om efter andra tjänster på grund av arbetsmiljön. För så fungerar arbetslivet idag - personalomsättning sker och med tanke på den förskollärarbrist som råder har våra förskollärare föga svårigheter att få jobb på andra håll om de väljer att ta det steget. Personalen måste få förutsättningar att utföra sitt arbete på ett professionellt sätt och inte behöva förvara våra barn medan vi föräldrar arbetar/pluggar etc.

Jag blir ännu mer bestört och genuint besviken när man tvingar in personalen i ett hörn med sjukskrivningar med mera, som följd.

I ett vidare och mer långsiktigt perspektiv måste Leksands kommun och berörda beslutsfattare ställa sig frågan om det är så här de vill att barnomsorgen ska bedrivas. Hur påverkar detta inflyttningen av de så värdefulla barnfamiljerna till byn/kommunen? Vilken PR får kommunen av detta? Hur påverkar antalet sjukskrivningar kommunen på sikt? Hur ser man på möjligheten att rekrytera behörig personal inom en verksamhet som konkurrerar om utbildade, behöriga pedagoger? Om man inte sätter in resurser nu, i ett tidigt skede, hur påverkar det barnens utveckling med tanke på framtida behov av särskilt stöd och extrainsatta åtgärder med mera?

Som förälder blir jag än en gång bestört och genuint besviken på kommunens sätt att använda (eller rättare sagt inte använda) mina skattepengar. Det kan låta klyschigt men barnen är verkligen vår framtid och inte en pryl som ska förvaras när jag är på arbetet!

Leksands kommun har på sin hemsida nyligen offentliggjort att man genomför ”offensiva satsningar” på lärande och stöd med 3,9 miljoner kronor riktade till förskolan. Jag hoppas att man använder tillräckligt av dessa medel för att åtgärda den personalbrist som råder på min sons förskola.

Observera att ovanstående resonemang och yttranden bygger på min personliga uppfattning om vad som händer och sker på min sons förskola. Hur situationen ser ut på andra förskolor i Leksands kommun överlåter jag till andra att beskriva. Jag vill också poängtera att man i ovanstående resonemang kunde ha vägt in nyckeltal där man i siffror beskriver hur många barn per pedagog man budgeterat för och så vidare. Siffrorna i sig blir i detta resonemang sekundära då förskolans uppdrag måste utgå från att verksamheten ska bedrivas i enlighet med läroplanens uppdrag och utifrån hur verkligheten ser ut, oavsett om detta innebär 5,2 eller 7,0 barn per pedagog.

Förvaring av barn, under tiden som föräldrar arbetar, är inte förenligt med läroplanen. Detta är den grundläggande anledningen till att jag inte kan ta mig tiden att räkna till tio!

Anders Grop, småbarnsförälder i Siljansnäs