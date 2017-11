Debatt: Förvirringen är stor när det gäller vad som är miljöbil - så gör om definitionen

Förvirringen är stor vid köp av ny personbil. Vilka bilar är bäst för miljön i år? Rekommendationerna har haft ett kort bäst-före datum och att bilköpare idag är skeptiska till nya köpråd är fullt förståligt. De har blivit blåsta förut. Nu är dock förutsättningarna goda för stabila spelregler och det finns hållbara argument för vilka bilar som är framtidens miljöbilar.

I början av 2000-talet var det etanolbilen som gällde och 2008 var 23 procent av alla nya bilar etanolbilar. Efter att etanolen fått oförtjänt dåligt rykte som ”svältskapare” och skattereglerna ändrats är motsvarande siffra idag 0,3 procent.

Dieselbilen blev miljöbil eftersom den släpper ut mindre koldioxid än bensinbilen, men sedan uppdagades att de faktiska utsläppen av hälsovådliga kväveoxider och partiklar var betydligt högre än biltillverkarna uppgivit. Det är häpnadsväckande att klassificeringen som miljöbil ligger kvar och att skattebetalarna därmed fortfarande finansierar en lägre fordonsskatt av de diselbilar som säljs just nu.

Att påverka tjänstebilsmarknaden, där även de så kallade förmånsbilarna ingår, skapar alltså ett enormt momentum på nybilsförsäljningen och på längre sikt marknaden för begagnade bilar.

Nu måste det dock bli ordning på torpet. En förutsättning för att klara av det uppsatta målet om att minska trafikens utsläpp av växthusgaser med 70 procent till år 2030 är att fordonsflottan snabbt blir energieffektivare och fossilfri. Regeringens bonus-malus-förslag ger rabatt vid nyförsäljning av elbilar, laddhybrider (som inte släpper ut mer än 60 gCO2/km) och biogasbilar, och träder i kraft i juli nästa år. Då är det viktigt att den gamla miljöbilsdefinitionen där många dieselbilar också ingår byts ut till att bara omfatta de bilar som får bonus. Då blir det tydligt för konsumenten vad det är som gäller.

Under de nio första månaderna under 2017 utgjorde elbilar, laddhybrider och biogasbilar endast 5,2 procent av nybilsförsäljningen och eftersom en bil som köps in idag kommer rulla på vägarna i cirka 17 år krävs snabba förändringar. För att öka tempot ytterligare har Fossilfritt Sverige startat en utmaning som riktar in sig på tjänstebilsmarknaden.

Över hälften av alla nya bilar som kommer ut på marknaden köps nämligen av företag och organisationer. Att påverka tjänstebilsmarknaden, där även de så kallade förmånsbilarna ingår, skapar alltså ett enormt momentum på nybilsförsäljningen och på längre sikt marknaden för begagnade bilar. Därför utmanar nu Fossilfritt Sverige företag, kommuner, myndigheter och andra organisationer att bara upphandla de nya miljöbilarna – elbilar, laddhybrider och biogasbilar.

Redan har 50 organisationer med sammanlagt över 6000 bilar antagit utmaningen och ju fler som följer efter, ju snabbare ökar andelen nya miljöbilar i den svenska fordonsparken och därmed ökar chanserna att uppnå både klimatmål och bättre stadsluft.

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige