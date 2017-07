Debatt: Hur var Almedalen med hatpojkarna på plats?

Det proklamerades att tekniska nämnden ska förbättra förfaranden nästa år. Det är då och nu är nu. Inget överklagande som inkom ändrade heller beslutet. Hatpojkarna var på väg.

Redan innan det stod klart att hatpojkarna skulle komma till Almedalen hördes kritiska röster. Feministiskt Initiativ hoppade av. Flera riksdagsledamöter från Vänsterpartiet gjorde det. RFSL ställde in delar av sina arrangemang. Märkligare blev det när motorförbundet som ordnar debatter i baksätet på veteranbilar inte fick ha sina bilar. Region Gotland vill inte "gynna bilism" och varnar för att terrorister kan ta bilarna. Det drogs till sin spets och blev löjeväckande när "grab art by the pussy" inte fick heta pussy. Region Gotland ville kanske inte vara efterklokt på fler vis, men gjorde i stället parodi på sig själva. Nazister var okej, veteranbilar och "pussy" var bara för mycket?

Dagen innan hatpojkarnas dag, torsdagen, började det. En "hitlerhälsning" och våldsamt motstånd på en krog, sen en "hitlerhälsning" vid Amnesty international. Brukarkooperativet JAG som arbetar för funktionsvarierades rättigheter blev tältgranne med hatpojkarna. De åkte hem när hatpojkarna kom dit.

Väl på plats förstördes en tillståndsgiven skoinstallation för förintelsens offer. Det avbröts när de försökte stjäla skorna för att installationen inte skulle kunna återställas. Flera misstänks för brott.

Som det inte var nog med avhopp redan innan fick arbetarrörelsen med HGF, ABF, LO, Unga Örnar och Olof Palmes Internationella Center inte sin säkerhet garanterad vid utrymmet hatpojkarna var i närheten av. De hade radat upp sig på två rader som man kan förvänta sig att militanta organisationer gör. Hatpojkarna ville ha så stor plats som möjligt för att göra så stort intryck som möjligt. Det lyckades de med.

Mångfaldsparaden möts av homofobiska, nazistiska och rasistiska slagord. Det stora tåget överröstade dem och medmänskliga demonstranter var färgglada och kärleksfulla. En kontrast. Något som vittnar om ansvarstagande på plats, men hatpojkarnas närvaro var uppenbar.

En moderat kommunpolitiker som är judinna agerar, sin egen demonstration, en spottloska på backen. En av få som gör det.

Första dagen var det en banderollaktion mot SD, andra dagen var det Miljöpartiets tur när de skrek "folkförrädare Gustav Fridolin" nära deras tält. Två grips, en för våldsamt motstånd och en för ordningsstörning. Natten fredag till lördag blir syndikalisternas tält förstört, lördag till söndag brinner flaggor från sossar, Byggnads och en regnbågsflagga. Hatpojkarna skryter på Twitter.

De syntes, märktes, fick uppståndelse, störde, förstörde, trakasserade, skrek, hotade och provocerade den "demokratiska Almedalsveckan". Allting påhejat av hejaklacken på internet.

Tredje dagen går åtta stycken fanbärare bakom folkmassan som lyssnar till Anna Kinberg Batra. Med dem finns övriga hatpojkar. Gemensamt rör de sig långsamt framåt. Buar. Tar mer och mer utrymme hela tiden. Det gör intryck, folk aktar sig, tittar bekymrat, men ger dem utrymmet, precis som planerat. Batra kallar dem "sverigehatare", men undfallenheten går inte ta miste på. En moderat kommunpolitiker som är judinna agerar, sin egen demonstration, en spottloska på backen. En av få som gör det.

Hatpojkarna kallar det "Total succé" som alltid, men det finns fog att hålla med den här gången. De syntes, märktes, fick uppståndelse, störde, förstörde, trakasserade, skrek, hotade och provocerade den "demokratiska Almedalsveckan". Allting påhejat av hejaklacken på internet. Precis vad man kan förvänta sig av en militant självdefinierad nationalsocialistisk kamporganisation. En organisation som har väpnade angrepp mot statsmakten, demokratiska institutioner och utpekade fiender som taktik och strategi i sin partihandbok. En organisation välkommen till Almedalen.

Med vandalism, våld, skadegörelser, hot, trakasserier, hets mot folkgrupp, medvetna aktioner mot andra partiers tal och möten höll hatpojkarna löftet som gavs innan det började. Att göra det på deras vis. De vill störa demokratiska verksamheter, något man förväntar sig av antidemokrater som inte heller bekänner sig till demokratin.

Alla måste se hatpojkarna för vad de är, antidemokrater som öppet talar om att mörda våra politiker och gör sitt yttersta för att hela tiden flytta fram marginalerna. Var inte efterklok som Region Gotland, tänk efter redan nu.

Elias Lodin, Vänsterpartist, Aktivist i We Are Dalarna