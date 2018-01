Debatt: Inskränk konflikträtten för arbetsgivarna

Jag blir så upprörd när jag ser på Uppdrag Granskning om Hamnkonflikten. Det är sannerligen en osmaklig soppa. Extra osmaklig blir soppan när man ser och läser om alla lögner som näringslivet och dess propagandister sprider. Man sprider en bild av arbetarna i Sverige som bortskämda och lata.

De borgerligas och näringslivets förslag är otroligt offensiva, men de är också lika skadliga som de är offensiva.

Jag skulle vilja hävda att det är näringslivet och dess propagandister som är både bortskämda och lata. De är bortskämda med att under de senaste 30 åren ha fått allt de pekat på, i form av otrygga anställningar och privatiseringar. De är lata då de inte ens förmår sig att ge sig in i en saklig debatt med arbetarrörelsen. Istället sprider man via sociala medier en bild av arbetarrörelsen som är så vulgäriserad tankarna går till 1800-talets antifackliga propaganda.

Istället för att gå i svaromål mot detta, eller för den delen lyssna på denna karikatyr, bör arbetarrörelsen starta en motoffensiv mot de här Tea Party-fasonerna. Arbetarrörelsen måste visa att vi är så mycket starkare än en grupp direktörer som skriver dåligt formulerade artiklar och gör pinsamma memes. Vi måste avslöja deras lögner och visa på offensiva förslag.

De borgerligas och näringslivets förslag är otroligt offensiva, men de är också lika skadliga som de är offensiva. Sänkta löner och inskränkt strejkrätt skulle orsaka stora problem för vanligt folk som är beroende utav starka fackföreningar, inte minst om jag ska ta min egen yrkesgrupp, vårdpersonal, som exempel.

Vi är helt beroende utav att andra kan vidta sympatiåtgärder för vår sak, en inskränkning skulle göra det oerhört svårt för vårdpersonal att kunna få igenom sina krav. Jag har några offensiva förslag som jag tycker att arbetarrörelsen skulle kunna göra för att motarbeta den borgerliga propagandaoffensiven.

• Inskränk konflikträtten för arbetsgivarna. Det är hög tid att arbetsgivarnas oansvariga uppträdande i Göteborg stoppas, de är ett hot mot hela den svenska industrin och arbetsmarknaden.

• Höj lönerna i offentlig sektor och förbättra arbetsmiljön där. Det är helt nödvändigt för att vi i framtiden ska ha ett fungerande samhälle där folk känner sig trygga och delaktiga.

• Sist men inte minst: sluta sälj ut allmännyttan, öka istället det allmänna ägandet och kräv kollektivavtal vid offentlig upphandling. Det är det bästa receptet för att kunna bli kvitt oseriösa arbetsgivare som APM Terminals, Vardaga och allsköns skumraskföretag inom bland annat städ och byggbranschen. Det är mycket bättre än att göra dåliga memes och sprida allsköns lögner. Det är också värdigare än det spel som näringslivet spelar.

Sebastian Karlberg (S), Vårdbiträde och fackligt aktiv