Debatt: Karln är rasist helt enkelt - men det får man väl inte säga i det här landet

Den oerhört – i min bok i alla fall – mörkbrunt influerade polischefen Erik Nord har under sommaren förekommit i flertalet debatter där han tycker att Sverige bör göra som i Storbritannien och dra in det svenska medborgarskapet för de så kallade terroristsvenskar som har dubbelt medborgarskap. Han menar både att de som rest för att strida för IS förlorat sin rätt att vara svenska medborgare, men även att det är en oerhörd säkerhetsrisk för vårt fina svenska samhälle med dessa potentiella återvändare.

LÄS OCKSÅ: Sundberg: Hårdför (M)igrationspolitik

I en intervju som jag lyssnat till på Sveriges Radio går Erik Nord så långt att han till och med säger att om vi hade haft den här typen av möjlighet i Sverige – återkallandet av medborgarskap – så skulle dådet på Drottninggatan i Stockholm kunnat undvikas. Så inte nog med att Erik Nord för fram åsikter som i grunden vilar i en djupt rasistiskt människosyn, han för även fram rena osanningar. Den man som nu sitter häktad för det hemska dåd som skedde på Drottninggatan har aldrig gjort någon jihadistresa och därefter återvänt till Sverige. Erik Nords slutsats är helt fel, och givetvis är han helt medveten om det. Han säger det ändå för att det blir en bättre historia.

Svenska medborgare som sexuellt utnyttjar kvinnor och barn? Jag tror vi kan hitta en och annan förälder som tycker dessa utgör ett allvarligt samhällshot som ”återvändare”.

Jag skriver det här debattinlägget för att jag har diskuterat frågan med många. Många som inte tycker som jag utan som tycker som Erik. Det jag har försökt få fram i dessa diskussioner är att om man säger sig vara för alla människors lika värde så kan vi inte behandla ”våra” jihadister på något annat sätt än vilken medborgare som helst. De ska inom ramen för vårt rättsystem dömas och straffas för de brott de begått. Punkt.

LÄS OCKSÅ: Greider: Det terrorn gör med oss

Det enda sättet för dig där ute som håller med Erik Nord att inte bli rasist i samma sekund som du säger att du håller med honom, är om du samtidigt tycker att ALLA som har dubbla medborgarskap och som begår brott när de är utanför Sveriges gränser fråntas sina medborgarskap.

LÄS OCKSÅ: Shamm, 16: "Vi måste stå enade mot de islamistiska extremisterna"

På ett sådant påstående skulle Erik Nord kanske säga ”men det är ju inte alla som begår ett brott utomlands som utgör ett samhällshot när de kommer hem”. På det svarar jag: vad sägs om alla de män som gör sexresor till länder i Sydostasien? Svenska medborgare som sexuellt utnyttjar kvinnor och barn? Jag tror vi kan hitta en och annan förälder som tycker dessa utgör ett allvarligt samhällshot som ”återvändare”.

Vad sägs om svenskar som smugglar narkotika? Narkotika utgör minst sagt ett allvarligt hot mot vårt samhälle. Om några av de personer som utför den här typen av brott har dubbelt medborgarskap, ska då inte det svenska medborgarskapet tas ifrån dem? Och om så är fallet, varför har den här debatten inte väckts tidigare? För sexresor och narkotikasmuggling har varit på tapeten mycket längre än kriget i Syrien.

Jag vet inte men jag gissar att Erik Nord med flera inte har tänkt på det. Och anledningen till varför han inte har det är för att han, när det kommer till kritan, inte tycker att alla människor är lika inför lagen. I Eriks värld finns det bättre människor och sämre människor. Karln är rasist helt enkelt. Men det får man väl inte säga i det här landet.

Liza Lundberg - o troligt förbannad och smärtsamt medveten om hur många som inte ser längre än näsan räcker