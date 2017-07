Debatt: Migrationspolitiken: Är reglerad invandring ett förvanskat begrepp?

Följaktligen vill 51% inte minska antalet asylinvandrare, men den rubriceringen valdes bort. Det är ett allvarligt demokratiproblem när ordet ”reglerad” missförstås i detta sammanhang.

Reglerad invandring betyder att rätten att få fristad undan förföljelse eller väpnat våld är reglerad i lag i betydelsen lagbunden, alltså motsatsen till att fritt reglera och välja hur många som ska få asyl!Asyllagstiftningen reglerar rätten att få asyl, den reglerar inte rätten att avvisa asylsökande. Alltså skulle oreglerad invandring betyda totalstopp för asylinvandring.Den tillfälliga begränsningslagen, identitets- och gränskontroller infördes i syftet att reglera antalet asylsökande, att reglera antalet skyddsbehövande och reglera den tid de skyddsbehövande får stanna.

Regeringen förväntade sig alltså av Migrationsverket att öka antalet avslag och utvisningar. Problemet med denna tillämpning av reglerad invandring är att den bryter mot fundamentala rättsbegrepp.

Ärligheten i uttrycket ”De som har skyddsbehov får stanna, de som inte har skyddsbehov måste lämna”, förutsätter en rättssäker tolkning av skyddsbehovet. I december förra året skrev regeringen ett regleringsbrev till Migrationsverket. Där dikteras målsättningen att antalet av- och utvisningsbeslut kan förväntas öka (inte befaras öka). Migrationsverket ombads att vidta de åtgärder som krävs för ett ökat återvändande. Regeringen förväntade sig alltså av Migrationsverket att öka antalet avslag och utvisningar. Problemet med denna tillämpning av reglerad invandring är att den bryter mot fundamentala rättsbegrepp.

Beträffande de asylsökande från Afghanistan och rätten att få asyl som "alternativt skyddsbehövande" så avgörs det genom Migrationsverkets förmåga att göra en oberoende och åsiktsneutral bedömning huruvida säkerhetsläget ger anledning att anta att en person löper allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en väpnad konflikt och att den asylsökande därför inte kan eller vill begagna sig av hemlandets skydd.

Successivt rapporteras hur läget ständigt förvärras. Det sju månader gamla rättsliga ställningstagandet grundar sig på en tidigare landanalys som i sin tur grundar sig på ännu äldre information. De beslut Migrationsverket fattar i dag grundar sig därmed på flera år gamla förhållanden i Afghanistan. Den som läser originaldokumenten som landanalysen refererar till, inser att informationen selekteras och vinklas så att säkerhetsläget framställs i bättre dager. Samma sak gäller i nästa steg där landanalysen skrivs om till ett rättsligt ställningstagande. På regeringens order tillämpas alltså en omvänd försiktighetsprincip.

Säkerhetsläget i Afghanistan är betydligt värre än allvarligt. UD bedömer att det råder generell och hög risk för terrordåd i hela landet. Regimen i Kabul har full kontroll i endast 97 av 407 distrikt, det finns alltså ingen legitim samtalspart som kan sägas representera landets befolkning. I år har hundratusentals afghanska flyktingar drivits tillbaka från Pakistan. Provinshuvudstäder är periodvis under belägring. Landsbygden och infrastrukturen kontrolleras av talibaner, IS och mujahedin-gerilla. 90% av befolkningen har flytt till de minst utsatta distrikten, vilket medfört att människor där lever under mycket svåra förhållanden. Ministrar i Afghanistans regering vädjar till EU att stoppa utvisningarna, men regimen kan inte avstå Sveriges årliga miljardbistånd och den beroendeställningen utnyttjas av Sveriges regering i syfte att fullfölja tvångsutvisningarna.

