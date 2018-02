Debattsvar: Fortsätt att upplysa om tågets betydelse men använd korrekta fakta

I all debatt men inte minst i den pågående flygdebatten är det sällsamt tråkigt när man blandar ihop fakta och tyckanden. Som företrädare för en verksamhet bör man också vara extra noga med denna distinktion. Senaste i raden av debattörer som just blandar friskt är Hans Sternlycke som är ordförande för Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet, här i Dala-Demokraten.

Sternlycke använder siffran 635 miljoner. Var kommer den ifrån?

Sternlycke påstår att ”flyget är billigt för det subventioneras”. Inget kunde vara mer fel. Sternlycke tar sin utgångspunkt i att ”endast de statliga flygplatserna är lönsamma” och kommunerna får bekosta de regionala flygplatserna för 635 miljoner kr. Det är direkt stötande att resonera så.

De statliga flygplatserna, med Arlanda i spetsen, har enorma kommersiella intäkter just p g a Arlanda som nav. Statliga Swedavia omsätter drygt 5,5 miljarder kr och har en vinst på ca 1,7 miljarder kr.

De regionala flygplatserna drivs i huvudsak av kommunerna. De är däremot så små att de inte har passagerarunderlag som gör det möjligt att få till några vinster. Men likt nästan all annan kollektivtrafik finansieras dessa flygplatser av kommunala och i vissa fall av statliga driftbidrag. Noterbart är att de mindre kommunala flygplatserna föder in passagerare till de statliga men får inte ta del av de statliga vinsterna.

Sternlycke använder siffran 635 miljoner. Var kommer den ifrån? Den radikala tidningen ETC, använde den siffran nyligen men den är okänd för oss, för Trafikverket och för berörda kommuner.

Så till det här med subventioner. Så här är det:

Staten lägger ca 20 miljarder direkt på järnvägen varje år. Varje svensk betalar alltså ca 2 000 kr per år för att subventionera nationell järnväg (Källa: Statens Budget). Utöver det så finansierar kommun- och landstingsskatt regional kollektivtrafik med över 22 miljarder per år (Källa: SKL). Utslaget per svensk blir det 2 200 kr.

Tittar vi på hur mycket stat, kommun och regioner totalt sett lägger på flyget så uppgår det till under 0,6 miljarder per år (Statens Budget, SKL, Trafikanalys). Det innebär att varje svensk betalar ca 60 kr per år för att upprätthålla långväga kollektivtrafik med flyg i det land som har längst av avstånd inom EU.

Dessutom har myndigheten VTI räknat ut att en flygresenär betalar infrastrukturrelaterade kostnader vid en flygresa. 200 kr per inrikes enkelresa och 350 kr per utrikes enkelresa. Motsvarande kostnad får tågresenärerna och tågoperatörerna subventionerat via statsbudgeten.

Bland spårbunden trafik i Sverige, är det mig veterligen bara Arlanda Express som inte är subventionerad. Där landar biljettpriset på 280 kr för 20 minuters resa. Kanske inte representativt för vad alla tågresor egentligen kostar men jämförelsen manar till eftertanke.

När Sternlycke sedan argumenterar att det internationella flyget inte betalar skatt enligt Chicagokonventionen, blir jämförelsen haltande när han inte vill kännas vid tågets subventioner.

Sedan låter Sternlycke det framstå som att Sälens flygplats kommer belasta skattebetalarna med över 1 miljard kr. Det är inte heller rätt. Staten är medfinansiär med 250 miljoner kr. Satsningen är också en engångsinvestering, ingen drift.

Jag hoppas föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet fortsätter sitt viktiga arbete att upplysa om tågets betydelse, som ett av flera transportslag, men att man också använder korrekta fakta och inte bara tyckanden.

Peter Larsson, VD Svenska regionala flygplatser