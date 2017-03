Demokrati eller Trumpism?

President Trump har utsett en man som är ”militarist, älskar krig, det är som poesi för honom” till sin chefsstrateg i Vita huset. Han heter Stephen Bannon och ser ”den judisk-kristna upplysta kapitalismen” och seger i kriget mot den ”islamistiska fascismen” som lösningen på USA:s och Västs problem.

Attityden är 30-talsaktig, bara att muslimerna är de som ska utrotas denna gång. Likt Trump påstår han sig tala för ”folket”, men är själv miljonär och ledde senast propagandasajten Breitbart.com.

Bannon är Mefistofeles, presidenten Faust i det nu påbörjade dramat. Miljardären Trump är ”ett grovt verktyg i vår hand” och Bannon vet inte säkert om ”han verkligen begriper det eller ej”.

Detta är vart den västliga demokratin är på väg. Inte genom tvång och våld, utan genom en lång, demoraliserande process av korruption och bedrägeri. Minoriteter blir skyddslösa och den viktiga maktdelningsprincipen skrotas.

"Vår” är USA:s yttersta höger, Tea Party-rörelsen m. fl. Detta är vart den västliga demokratin är på väg. Inte genom tvång och våld, utan genom en lång, demoraliserande process av korruption och bedrägeri. Minoriteter blir skyddslösa och den viktiga maktdelningsprincipen skrotas, som också i Ryssland, Turkiet och Venezuela.

Författaren T. C. Boyle (The Terranautes) frågar om demokratin bara är en kort episod i historiens lopp.Om en demokratisk stat plötsligt får största möjliga profit och murbyggen som högsta mål och säger ”åt h-e med alla andra, åt h-e med miljölagar och isbjörnar, vi behöver olja från Alaska, då är det ett brott med historien. Det är ohållbart och vansinnigt”.

I Sverige ser vi fortfarande en mildare resa riktning Trumpism. Nyliberalismen och dess prästerskap, ekonomerna, har slagit klorna i oss för all framtid, så tycks det vara.

Boyles normalt sett intelligenta och empatiska landsmän har låtit sig manipuleras och kommer själva att bli offer i detta. I Sverige ser vi fortfarande en mildare resa riktning Trumpism. Nyliberalismen och dess prästerskap, ekonomerna, har slagit klorna i oss för all framtid, så tycks det vara. Klyftorna ökar, samma villfarelse i lindrigare form.

En av Dalarnas klokaste riksdagsmän sa nyligen: ”Den offentliga sektorns har länge försökt efterlikna det privata näringslivet. Det ledde till att denna sektor nu är så skör att minsta lilla kris ställer till med stort kaos.” Den största var flyktingvågen 2015. Också vår ”mildare” ordning fjättrar medborgarna i ett ekorrhjul, där massmedia ofta förvirrar och driver på i allt snabbare takt. Tröttheten och ledan vid detta föder fram politiker som Geert Wilders i Holland (”inte ens hans mamma vill veta av den egoisten längre”), Trump (”2 p. värre än Hitler vid en jämförelse mellan historiska personer”) samt ”språkrör” som SD:s järnrör.

På en del håll kan man reta sig på allt från urusel snöröjning och gapande hål i gatan till stressen bland många (kvinnliga/underbetalda) offentlig- och landstingsanställda – samtidigt som nya Skid-VM och OS är drömmen hos vissa. Kan hoppet födas ur det oväntade? I ett nu Trumpistiskt land, Ungern, tar just en framgångsvåg fart: Budapest ville bli värd för Sommar-OS 2024. Initiativet Momentum Mozgalom samlade namn för en folkomröstning om detta, samtidigt som Momentum-kandidater ställer upp som oppositionsrörelse i parlamentsvalet 2018. De är hoppfulla och stöds bl. a av Ungerns förre president Lázsló Sólyom. Folkomröstningar om t. ex Skid-VM och OS kan vitalisera demokratin.

Källor: Der Spiegel nr 6/2017 s. 11ff och nr. 9/2017 m. fl.

Erik Eriksson, Kf- ledamot (MP) och samhällsdebattör