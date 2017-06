Elevrådsordförande: Studenter, våga trotsa den sjuka alkoholnormen och håll er nyktra

I en tidigare artikel i DD så skriver Motormännens helnykterhetsförbund om att ett helt nyktert firande vore optimalt och uppmanar till en nykter student och jag kan bara hålla med dem. Idag så associerar man studenten med att “supa sig full” och det är något man planerar sedan första året på gymnasiet, vissa även tidigare.

Det handlar om den sjuka alkoholnorm vi har i Sverige idag. Den MÅSTE bort. Måttligt drickande är okej, men att gå in i något som egentligen ska vara så fint med tanken att “jag ska dricka så mycket för jag är klar med skolan” (vilket i många fall inte stämmer då många fortsätter med att plugga vidare) skulle jag vilja säga är väldigt fel och man kan eventuellt förstöra tillvaron för andra medmänniskor.

Samtidigt så har alla studenter ett ansvar, vi ska vara förebilder för våra yngre och vägleda dem bort från denna alkoholnorm. De yngre ser hur alla super bort sig och tycker att det är vanligt och ser roligt ut, och då är det inget snack om att de också med största sannolikhet kommer dricka och göra samma sak i framtiden, för de förstår inte bättre. Men vi borde göra det.

Jag tycker att det är smått sjukt att man får ta med sig alkohol på flaken, med tanke på de incidenter som skett över åren.

Idag så anses man “politiskt korrekt” om man avstår alkohol i samband med studenten (läs t ex artikeln i Expressen om Lisa Karlsson som valde att fira en nykter student ). Det är med andra ord en normalisering av alkohol som har skett, tyvärr. Jag har varit i kontakt med henne och hon berättar för mig hur många vänner och bekanta tyckte att hon var “mesig”, samt att många runt om henne försökte få henne att dricka och därmed valde att inte respektera henne. Att de som planerar att vara nyktra under studenten alltid får ta skit är ingen nyhet, jag personligen har fått höra “jag ska supa dig full under studenten”. Detta är sagt många gånger som ett skämt då jag har väldigt tur med mina vänner och vågar stå upp för det jag tror är rätt.

Jag tycker att det är smått sjukt att man får ta med sig alkohol på flaken, med tanke på de incidenter som skett över åren, inte minst i Borlänge. Jag tror att om man skulle ha uppfunnit alkoholen idag så hade den inte varit laglig med tanke på vad den gör med människor. Det är enligt mig en farlig drog som ytterst få behärskar i dagens samhälle, och samtidigt så växer unga upp med att det är okej att dricka sig full under studentveckan “för att det är tradition”. Alla traditioner är inte bra traditioner.

Studentfirandet kostar en massa pengar och det köps även en massa alkohol med dessa pengar till alla fester, inte minst de under studentveckan samt studentresan. Jag personligen har INGA som helst planer på att dricka under studenten för jag vill komma ihåg den. Jag ska ju också, för den delen, direkt flytta ner till Göteborg och plugga vidare där så jag är “inte klar med skolan”.

Många brukar säga att studenten är klivet ut i vuxenlivet. Då är min fråga: hur vuxet är det att ta första klivet ut i vuxenvärlden vinglades med en ölburk i handen, och skrika att man är redo för ett jobb eller en högskoleutbildning? Låter inte så bra va?

Denna text är riktad till er som “inte vågar vara nyktra” på grund av alla dessa normer. Våga stå upp för er själva! Vi är många fler som kommer hålla oss nyktra under studenten. Och till er som har planerat att dricka, hoppas att ni ändrar på det och ser till att alla får en trevligare tillvaro, för tillsammans, och endast tillsammans, kan vi studenter bryta alkoholnormen.

Umut Baris Admis, ordförande Hagströmska Gymnasiets elevråd