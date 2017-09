Falumoderaterna: Vi har en trygghetskris i Sverige

Hedemoras moderate oppositionsråd Gustav Ericsson lämnade nyligen politiken på grund av hot mot sig själv och sin familj. För några dagar sedan fick även den moderate riksdagsledamoten Hanif Bali med familj mottagna hot.

Hot mot förtroendevalda har ökat och är fullständigt oacceptabelt. I förlängningen är hot mot förtroendevalda ett hot mot vår demokrati. Det har under de senaste åren skett en förändring över vilken typ av brott som begås i Sverige. Vi kan se en ökning av hot mot förtroendevalda och en ökning av bostadsinbrott, grova och organiserade brott samt hat, hot och kränkningar på nätet. Till detta tillkommer en allvarlig situation i flera förortsområden med social oro, upplopp, gängkriminalitet och otrygghet. Allt fler medborgare känner rädsla och oro för att utsättas för brott eller ordningsstörningar. Att inte ha kontroll och tillit till omgivningen ger en känsla av osäkerhet och otrygghet.

Kriminella gäng har tagit över i vissa områden och så många som en av tre kvinnor uppger att de känner sig otrygga i sitt eget bostadsområde. Civilkurage hör inte till det vanliga, även om det finns undantag som till exempel Jennylou Englund från Borlänge som lyckades avbryta ett pågående våldtäktsförsök. Det vanligaste är dock tyvärr att få vågar ingripa eller anmäla och att få vågar utmana.

Trygga stadsdelar och områden blir i dag blir allt tryggare medan utvecklingen i utsatta områden är den motsatta. Detta leder till en trygghetspolarisering.

Några av de komplikationer vi står inför är polisens omorganisation och att polisen inte har tillräckliga resurser. Joseph Nugent, var tidigare under 20 års tid verksam som polischef inom NYPD. Han jämför den svenska polisens omorganisation med det som hände i New York under 80- och 90-talet. Antalet polisstationer bantades ner kraftigt och de kvarvarande stationerna skulle styras centralt. Uppföljningen av polisens arbete minskade och utan en närvarande polischef fallerade polisen och de syntes mindre ute i verkligheten. Polisen i New York tvingades att helt tänka om. Tidigare stängda polisstationer öppnades åter upp och polisen införde en realtidsapp för att kunna se exakt när och var brottet begicks. En nolltolerans infördes även för småbrott.

Även här måste tidigare polisstationer öppnas upp Vi behöver fler poliser ute på gator och vägar som ges förutsättningar att klara sitt uppdrag i hela landet. Vi ser det även som mycket viktigt att skärpa straffen för grova brott och angrepp mot blåljuspersonal. Det är absurt att personer som i sitt yrkesutövande upprätthåller lag och ordning ska behöva utsättas för hot och våld.

Vi moderater anser att vi har en trygghetskris i Sverige. Kriminalitet måste stävjas! Militanta extremistiska rörelser som är ett hot mot demokratin måste punktmarkeras och vid minsta felsteg lagföras. Polisen måste ges resurser för att kunna återta kontrollen över utanförskapsområden som är en grogrund för terrorism och radikalisering.

Moderaterna i Falun genom Christer Carlsson (M), Catharina Enhörning (M), Mikael Rosén (M), Kent Svens (M) och Veronica Zetterberg (M)