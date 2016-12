Filialbibliotekens nedläggning – Hur tänker man eller tänker man överhuvudtaget?

Har nämndens ledamöter varit ut till biblioteken och sett hur de fungerar dagtid? Det gjorde jag och åkte till Sågmyra. Jag var även till skolförvaltningen och fick höra om projektet ”språkmyran” Det har gått en del år sedan dess men jag tror att det är samma sak nu, det blev inga skolbibliotek kvar när man gick i hop med kommunens bibliotek för ett antal år sedan, så vill man låna böcker måste man göra det vid bokbussen.

Hur har man tänkt att det skall gynna skolbarnen? Bokbussen skall stå vid Tempo i Enviken mellan kl.16.00-18.00 en dag i veckan ? Hur går det ihop?Ja, för de äldre barnen som kan ta sig till Rönndalen och Tempo, men de yngre barnen då? Går det buss från Tänger, Klockarnäs, Enviksbyn eller Marnäs? Nej.

Förälder hinner kanske inte hem från jobbet och kan skjutsa ner till bokbussen. Låter det som om någon tycker att det är viktigt att låna böcker?

Hinner föräldrar som arbetar i Falun och i bästa fall slutar kl.16.00, åka de ca 3 milen hem och hämta barn på dagis eller fritids och sedan åka till Tempo till bokbussen? Kanske.Skall man åka och låna böcker eller skall man åka hem och göra kvällsmat? Barnen äter lunch i skolan och kanske mellanmål på dagis eller fritids men är säkert hungriga och några barn skall kanske på träning efter kvällsmaten.

Dessa nedläggningar av service ute i landsbygden bidrar till att förutsättningarna för skolbarnen försämras mot dem som bor i tätorten. Elever som mest behöver lästräna har sämre möjlighet till det, och betygen blir sämre. Alla har inte råd att köpa böcker.

Varför skall det alltid skäras ner på landsbygdens service? Hur skall någon vilja flytta ut till landet när det bara är tätorten som räknas för dem som ”bestämmer”?Hur skulle det bli om alla skulle bo i tätorten? Det finns inte boende för dem som vill flytta hit från andra orter, mycket mindre åt alla dem som måste flytta in till tätorten om allting läggs ner på landsbygden. Hur tänker man?

Det går inte att alltid räkna i kronor och ören och jämföra landsbygd och stad. Det som ses som en förlust för kommunen är kanske en viktig tillgång för dem som bor på landsbygden och ses av dem som vill flytts ut på landet som en viktig del av livskvalitén. Den förlusten kanske kommunen måste ta när de inte har annat att erbjuda landsbygdsborna.

Kanske att de som bor på landsbygden skulle betala mindre i skatt när all service tas bort ? Det skulle vara en kompensation för den merkostnad som blir följden av all nerdragning av landsbygdens service.

Ni som sitter i kommunstyrelsen och fullmäktige och har möjlighet att påverka tänk om ni skulle se på andra möjligheter att spara. Ett sätt att få in pengar till kommunens kassa är att införa en avgift för hundar och det skall gälla alla hundägare som bor bor i tätorten. Kommunen sköter tömning av hundlatriner och har även ordnat med två rastgårdar för hundar, detta betalas även av landsbygdens medborgare.Kanske att de som bor på landsbygden skulle betala mindre i skatt när all service tas bort ? Det skulle vara en kompensation för den merkostnad som blir följden av all nerdragning av landsbygdens service. Det är ju inte demokrati att landsbygdens medborgare skall betala lika mycket i kommunalskatt som de som bor i tätort och har tillgång till all service.

Snart är det val igen och det är medborgarna som avgör om man skall rösta och på vilket parti. De yngre som bor på landsbygden och växer upp med att den ena servicen efter den andra dras in eller läggs ner, hur tänker de rösta? I amerika blev Trump president, är det av missgynne månntro? Sådant kan också hända i Sverige, man röstar på något parti som inte är bra men man vill ha en förändring.

Kristina Wahlén (C)