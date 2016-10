Grön skatteväxling på mat lindrar sjukvårdskrisen

Svensk sjukvård krisar. En åldrande befolkning innebär att fler personer kräver mer vård vilket ökar pressen på vårdpersonalen och kostnaderna skjuter i höjden. Samtidigt närmar sig statsskulden ofattbara 1300 miljarder kronor. Regeringen bör därför införa hälsoskatter på onyttig mat och använda pengarna till att sänka momsen på frukt och grönt. Det befrämjar folkhälsan utan att kosta pengar.

Sockerskatt på läsk gör folk friskare och minskar övervikt och fetma enligt en färsk rapport från Världshälsoorganisationen WHO. I oktober förra året meddelade WHO:s internationella cancerforskningsinstitut IARC att processat kött ska klassas som säkert cancerframkallande, efter att ha granskat över 800 rapporter. Konsumtion av processat kött som korv och skinka ökar markant risken för tjock- och ändtarmscancer. Konsumtion av 50 gram processat kött per dag ökar risken för tarmcancer med 18 procent och desto större intag desto högre blir cancerrisken.

Cancer och hjärtkärlsjukdomar är i hög utsträckning livsstilsrelaterade och kopplade till hög konsumtion av animalier och socker. I Sverige dör cirka 35 procent av hjärtkärlsjukdomar och cirka 24 procent av cancer. Samtidigt som sjukvården går på knäna är svensk folkhälsopolitik minimal. Inte en enda statlig skattekrona har satsats på minskad köttkonsumtion och både köttskatt och sockerskatt lyser fortfarande med sin frånvaro.

Världscancerfonden varnar för konsumtion av energirika livsmedel med tillsatt socker, såsom läsk och godis. Och Världscancerfonden har lyft upp varningen för rött kött till högsta nivån och avråder helt ifrån alla processade charkvaror. Ett av deras kostråd är att huvudsakligen äta växtbaserad mat. Snittkonsumtionen av rött kött får högst vara 300 gram i veckan. Det innebär tre 90-grams hamburgare och en skinksmörgås. Maxgränsen för rött kött för en enskild person och vecka är satt till 500 gram.

En aktuell rapport från Oxford, publicerad i Proceedings of National Academy of Sciences, visar att en global övergång till växtbaserad kost kan spara 700-1000 miljarder dollar per år i minskade sjukvårdskostnader.

Regeringen bör istället för att ducka för vårdkrisen konfrontera den: Främst genom att införa köttskatt och sockerskatt som ett komplement till alkohol- och tobaksskatterna för att stärka folkhälsan och använda pengarna till att sänka momsen på färska vegetabilier.

Jonas Paulsson

Köttfri måndag