Krönika: Mår du illa, gå på toaletten istället för till kommentarsfälten

Kommentarsfält. En källa till information, roligheter, men också en hel del skit, för att uttrycka mig rakt på sak.

Det är okej att bli arg. Ledsen kan man också bli, förtvivlad och irriterad likaså. De här känslorna väller ju upp i mig också emellanåt. Men sällan känner jag behovet av att kasta mig ut i kommentarsfälten på sociala medier och kräkas. För det är precis vad många gör, kräks. Allt ska ut, tills galla är det enda som finns kvar. Och då öser man på med den också.

I förra veckan publicerade DD en debattartikel där skarp kritik riktades mot en polischef i Göteborg. Som alltid i debattartiklar skrevs den under med namn. Det ska vara så, man ska stå för sina åsikter om man vill att de ska få synas på debattplats i tidningen och på webben.

Åsiktsfrihet är inte lika med att alla tycker som du. Men att många tycker att åsiktsfrihet är just detta, att ”alla ska hålla med mig, mig, mig”, får man erfara när man läser kommentarer eller öppnar sin mailkorg.

Kritiken bestod i att debattören tyckte att polischefen uttryckt sig rasistiskt och hade en människosyn som vilar på rasistiska grunder. Jag som debattredaktör förstod ju att denna text skulle väcka reaktioner. Visste att många skulle reagera med ilska och irritation på debattörens ord. Och eftersom kritiken riktade sig mot en specifik person, och var skarp, tog jag kontakt med polischefen och frågade om han var intresserad av att bemöta kritiken. Det gjorde han i en replik dagen efter på ett sakligt och rakt sätt, så som en god debatt bör vara.

Men i kommentarsfälten var tonen allt annat än saklig. ”Sluta kalla polisen för rasist, han har faktiskt rätt att göra sin röst hörd och har rätt!” och ”Har vi inte åsiktsfrihet i det här landet eller??”, är några exempel (jag besparar er de grövre kommentarerna som vi fick ta bort, med rent rasistiska och kvinnofientliga undertoner).

Jo. Det var ju just det, att vi har åsiktsfrihet. Och att debattören, som först riktade kritiken, har rätt att göra så. Lika väl som att kritiken får bemötas av den som kritiseras, eller av andra som inte tycker lika. Åsiktsfrihet är inte lika med att alla tycker som du. Men att många tycker att åsiktsfrihet är just detta, att ”alla ska hålla med mig, mig, mig”, får man erfara när man läser kommentarer eller öppnar sin mailkorg. Istället för att bemöta det man tycker är fel väljer man att dumförklara, gå till personangrepp eller dra kortet om den ”kommunistiska tidningen DD” och förundras över ”hur vi kan ta in sådan skit”.

Det ska jag förklara här och nu: debatt handlar om att tycka olika. Enligt Wikipedia är en debatt ”ett formaliserat och reglerat system för logisk argumentation där två eller fler debattörer försöker övertyga en grupp åhörare i en avgränsad fråga”. Ordet debatt kommer från franskan och betyder, fritt översatt, att ”slå sönder” (motståndarens argument, alltså).

Du behöver alltså inte hålla med den som debatterar. Du kan själv bidra till debatten genom att skriva ner dina bästa argument och skicka dem till debatt@daladem.se eller via vårt formulär.

Vad du däremot inte ska göra är att hota, hetsa och vara allmänt otrevlig. Det gynnar varken dig, mig eller en levande debatt. Mår du illa, gå på toaletten istället.

Lina Hård

Debatt- och insändarredaktör Dala-Demokraten