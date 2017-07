Landstingsråden: Sjukvårdspersonalen räddar sommaren och förtjänar allt beröm

Vi förtroendevalda har dagligen samtal med patienter och anhöriga som vill lyfta fram den fantastiska personalen i sjukvården. Medarbetarna förtjänar verkligen allt beröm för sitt viktiga arbete. Att bedriva en hälso- och sjukvård i internationell toppklass kräver god kompetens även under semesterperioden. Vi vet att det är särskilt tufft just nu och är tacksamma för att vi har personal som är beredda att göra sitt yttersta för att sjukvården ska fungera även under sommarmånaderna. Det finns flera utmaningar vi jobbar med just nu när det gäller personalpolitik och rekrytering framåt.

Idag har Vårdförbundets medlemmar i Landstinget Dalarna bland de bästa lönerna i landet, och inom Kommunals yrkesgrupper fick undersköterskorna en extra löneskjuts förra året - en effekt av politiska prioriteringar och fackliga förhandlingar. Det betyder inte att vi är nöjda nu, det finns fler yrkesgrupper som förtjänar lönelyft. Tid för återhämtning är viktigt i alla yrken, och vi ser att behovet är större inom vissa av landstingets verksamheter. Vi ska se över hur vi kan tillmötesgå detta på ett bra sätt.

Man ska kunna utvecklas inom sin anställning hos oss, det är också positivt för organisationen att kompetensen växer. Vi har därför sett till att Landstinget Dalarna erbjuder sjuksköterskor en specialistutbildning med studielön och undersköterskor att utbilda sig till sjuksköterskor. Dalarna är också ett av två landsting som utbildar flest läkare i hela landet. Genom satsningar på bland annat löner för läkare inom psykiatrin och primärvården finns nu omkring 100 ST-läkare på våra vårdcentraler.

Inom hälso- och sjukvården behövs många olika kompetenser och arbetet ska organiseras på ett bra sätt. Sjuksköterskor och undersköterskor ska inte städa - för det är servicepersonalen bäst på. Vi vill låta varje anställd arbeta med det hen är utbildad till och därmed bäst på. Så blir kvaliteten i vården bättre samtidigt som vårdpersonalen avlastas. Genom att utvidga projektet Vårdnära Service ska fler arbetsplatser omorganiseras på ett sätt som garanterar detta. Vi fördjupar också samarbetet med kommunerna, så att varje patient får rätt vård och personalens kompetens kommer till rätta.

Vi ser med stor oro på effekterna av stafettläkarsystemet, som skapar en ökad otrygghet för patienterna, försvårar en god arbetsmiljö för medarbetarna och dränerar våra gemensamma resurser. Vi arbetar på hemmaplan och i SKL för att otyget ska bort ur svensk hälso- och sjukvård. Här behöver profession och politik gå hand i hand för att lösa problemet utan att skapa nya. En uppgift vi tar på allra största allvar.

Finansminister Magdalena Andersson meddelade att regeringen tillför landstingen 2 miljarder kronor för att satsa på vårdpersonalen. Det är mycket välkomna pengar som kommer till helt rätt användning inom hälso- och sjukvården. Den S-ledda regeringen har verkligen levererat, inte minst vad avser satsningar på välfärden. Det är inte genom ofinansierade och orättvisa skattesänkningar vi utvecklar svens hälso- och sjukvård. Det spelar roll vem som styr!

8 av 10 som arbetar i Landstinget Dalarna är kvinnor. Därför blir satsningar på personalen också viktiga ur ett jämställdhetsperspektiv.

Vi gör mycket men är inte nöjda. Svensk hälso- och sjukvård utvecklas i snabb takt och vi ser med optimism att detta garanterar fler människor längre och mer hälsosamma liv. Landstingets medarbetare går längst fram i det arbetet.

Gunnar Barke (S), landstingsstyrelsens ordförande

Elin Norén (S), landstingsråd med ansvar för hälso- och sjukvård