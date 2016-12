Ohållbart att kasta julmaten

Ungefär en tredjedel av all mat som produceras i världen går till spillo, någonstans på vägen från åkern till matbordet. I Sverige kastar vi hela 50 kilo felfria livsmedel per person och år, enligt en rapport från Livsmedelsverket. För Dalarnas län innebär det ett matsvinn på över 12 000 ton under 2016.

I fattiga länder är problemet i stället att stora delar av skörden ofta går förlorad, och bönderna är beroende av den för sin överlevnad. Ibland saknas kylanläggningar, ibland ett tak som skyddar maten mot regn. We Effect arbetar med långsiktigt bistånd i 24 länder, bland annat med att förbättra bönders möjligheter att ta hand om det jordbruket ger. Trots skillnaderna mellan Sverige och fattiga länder är vi delar av samma globala problem: Är det hållbart att så mycket mat går till spillo?

Matsvinn i vår del av världen bidrar till klimatförändringar som ger fattiga bönder i utvecklingsländer sämre förutsättningarna att bedriva jordbruk. Klimatpåverkan från Sveriges kastade mat motsvarar 360 000 bilar som körs genomsnittligt under ett år. För Dalarnas län är den siffran över 10 000 bilar.

Matsvinnet belastar även vår planet på andra sätt. När man kastar en avokado slänger man också bort 200 liter vatten, som har gått åt för att odla fram den. Matproduktion riskerar att bidra till negativ miljöpåverkan genom konstgödning och bekämpningsmedel. FN har slagit fast att det globala matsvinnet måste halveras till år 2030, som en del i de globala målen för hållbar utveckling. Sverige har ett åtagande att halvera matsvinnet per person i butik- och konsumentledet till 2030. För att nå det målet krävs en samlad ansträngning från både samhället och näringslivet.

Men din insats behövs också. Hos ett genomsnittligt hushåll ökar matsvinnet med 12 procent över jul. Låt det inte bli så hemma hos er.

Fem tips hur du minskar ditt matsvinn i jul:

Skippa julbordet. Ett dignande bord leder lätt till mycket rester. Det är enklare att beräkna hur mycket som går åt om man bjuder på en festlig maträtt istället.

Planera bättre. Hur många gäster är ni och hur mycket mat ställer du fram? Gör en enkel uträkning för att bedöma mängden.

Kyl snabbt. Låt inte maten stå framme längre än nödvändigt och ha 4 till 5 grader i kylen, då håller sig resterna längre.

Strategiska rester. Laga lite mer av det som går bra att frysa in eller äta dagarna efter jul, som julskinka eller Janssons frestelse. Gör mindre av det som är godast nylagat.

Ge bort mat. Erbjud gästerna att ta med sig mat hem, om det blir över. Är det större mängder mat kan du fråga härbärgen om de vill ha den.

Anneli Rogeman, vd We Effect