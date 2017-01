Perers inlägg bara en söt liten julsaga

LÄS PERERS DEBATTARTIKEL HÄR

En i sig hedervärd omsorg om familjeskogsbruk med ägare beroende av utkomst från skogen men på bekostnad av en miljövård som för framtiden berikar vår skog på artrikedom och som undviker plantageskogar. Granarna står inte där enbart för att sluta som "fint sågade trävaror för byggnationer och inredningar"(citat från Perers).Karin Perers har upptäckt att en lavskrika kan flyga från en gran till en annan: så långt sträcker sig hennes kännedom om fauna och flora – eller menar hon att skogen endast ska stå där som ett kapital för ägaren och att omgivande växter, djur, fåglar är onödigt bihang? Den naturmänniska finns inte som njuter av att gå i en steril produktionsskog!

Så ta Karin Perers debattartikel för vad den är: en nätt och blåögd (knappast oskyldig!) julsaga - utan förankring i verkligheten...

Om all skog var Mellanskog (!) blir förmodligen häckningsrapporterna i "Kungsörnen 2017" ännu dystrare än årets. Enligt årsskriften Kungsörnen 2016 förekom i Dalarna endast 9 lyckade häckningar i år med totalt 9 ringmärkta ungar - ett av de sämre resultaten under senaste 15-årsperioden och kan jämföras med 15 ringmärkta ungar i fjol och 23 st 2014. Många faktorer spelar in, men...

Får Mellanskogs enbart ekonomiska syn på skogen än större betydelse, med dess ordförandes logik: en fågel kan flyga, lär inte antalet häckande kungsörnar öka i Dalarna. Ohämmad vindkraftutbyggnad och ett skogsbruk som enbart tar ekonomiska hänsyn utarmar Dalarna på rovfåglar, skogshöns, fladdermöss, rödlistad flora och lavskrikor! Så ta Karin Perers debattartikel för vad den är: en nätt och blåögd (knappast oskyldig!) julsaga - utan förankring i verkligheten...

Detta blev ingen senkommen julsaga, kanske en ironisk pamflett.

Hjalmar Envall, skogsägare och vänsterpartist