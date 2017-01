Populism, handelspolitik och bruksortens död

Ryggmärgssvaret blir ofta att "vi måste prata mer feminism och antirasism", högerns svar blir ”de har en del rätt i det de säger, men deras metoder är dåliga”. Jag tror knappast något av detta är svaret när vårdcentralen lagt ner och bruket är borta sedan länge. Kvar i det som en gång var en stad råder ingenting; förutom rädsla för framtiden, rädsla för politiken, rädsla för storkapitalets strategiska förskjutningar i jakten på vinst.

För den som inte håller med mig tipsar jag om att åka till exempelvis Flen, spatsera runt några dagar och prata med allsköns människor om livet, nuet och framtiden. Eller Strängnäs, Eskilstuna, Nyköping, Oxelösund, Nävekvarn, Tystberga, Vagnhärad, Vingåker.... Jag ber om ursäkt för de sörmländska exemplen men jag är därifrån och noterar en tydlig likhet mellan Sörmland och det som man beskriver som ”rostbältet” i USA. En vild gissning säger nog att det råder liknande förhållanden i Dalarna, Småland, Västerbotten, Värmland med flera landskap. Det vill säga de orter där det en gång fanns en industri men som flyttade utomlands.

Hur kom det sig då? Utvecklingen började redan på 70-talet när man först tog bort den internationella valutaregleringen, Bretton Woods. Av detta följde en rasande liberaliseringstakt av handelspolitiken av Palme-regeringen i takt med att världsekonomin gick mot avregleringar och frihandel. Stannade det där? Nej, under 90-talet kom finanskrisen till Sverige. Sverige, som hade efter liberaliseringarna en ”föråldrad”, läs; för dyr gentemot omvärlden, verkstadsindustri som avvecklades snabbt på 90-talet. Förflyttningen skedde till mer ”företagsvänliga” länder; läs länder med lägre löner, svaga fackföreningar och obefintlig eller repressiv lagstiftning mot arbetare.

Sverige kunde inte konkurrera längre med det nya regelverket som tillät denna utveckling i och med tidigare avregleringar som skett under perioden 70- och 80-tal.Stor strukturell arbetslöshet bredde ut sig i bruksorter och många unga flyttade in till staden. In i staden där de band som tidigare formade oss människor inte längre fanns. Vi bodde inte ihop, arbetade ihop och firade ihop. Idag bor majoriteten i förorten långt från jobbet, pendlar ensamma och pratar inte med grannen i lägenhetshuset eftersom de saknar gemenskapen som arbetet, orten och grannar gav.

I takt med detta gick partierna ifrån sina traditionella grupper i samhället och fokuserade på catch-all och medianrösten, de gamla banden var försvunna mellan folk. Alla jagade den växande medelklassen och i takt med att storkapitalet fick en större makt utan handelsregleringarna kunde man inte heller bekosta vallöften för medelklassen utan att stöta sig med storkapitalet. Man fick helt enkelt gå på den grupp som inte hade något att säga.

Och de som var kvar i spillrorna efter kraschen fick se välfärdsstaten hyvlas ner och införandet av New Public Management gjorde entré. Medelklassens stat måste finansieras utan att belasta storkapitalet. Här står vi idag. Farhågorna dock är att när vi väl når nästa ekonomiska kris kommer det att smälla ordentligt i det politiska Sverige. När medelklassen finner sig i en annan typ av välfärdsstat än den de trodde var det som existerade, när de väl behöver den.

På det viset är vår nuvarande socialdemokratiska regerings politiska arbete rent antifascistisk. Att stärka säkerhetsnät och bygga en masse. Dels för att bunkra upp för det stora antal individer som befinner säg där nu och dels att suga upp folk från arbetslöshet till arbete. Det som dock fattas är en kontroll av globaliseringens tendenser av att gynna fuskarna och fulspelarna, läs Kina, läs vartenda låglöneland som struntar i hygien, miljö och kvalitet.

Vi har satt regleringar på våra bönder men sedan handlar vi från andra för att de svenska bönderna är för dyra eller våra svenska stålproducenter är för dyra. Ska vi gå mot målet att främja miljö och goda arbeten kan vi inte göra det på hemmaplan för att sedan köpa från andra som inte gör det.

Frågan kommer ju tillbaka till oss där: varför ska vi ha produktionsregleringar på mat och stål och sedan importera från andra länder på grund av billigare mat och stål? Att skryta med högkvalitativ produktion och sedan köpa någon annanstans är den svenska handelspolitikens Janus-ansikte. Vår civilminister Shekarabi är inne på det spåret med att kollektivavtalsenliga löner och villkor ska gälla för utländsk arbetskraft i Sverige, vilket är bra. Dock rör det arbetsimport och inte produktimport. Produktimporten, av mat och stål bland annat, för att vi har satt regleringar på våra bönder men sedan handlar från andra för att de svenska bönderna är för dyra eller våra svenska stålproducenter är för dyra. Ska vi gå mot målet att främja miljö och goda arbeten kan vi inte göra det på hemmaplan för att sedan köpa från andra som inte gör det.

Jag själv gillar tanken med frihandel. Främst för att det finns mekanismer i den som uppmuntrar att produktionen blir effektivare, det vill säga det som förr krävdes tio personer för krävs två istället. Det som vi ofta tänker på när vi pratar om framtid. Men denna tanke om frihandelns mekanismer bygger på att handeln måste vara jämlik och rättvis för att den ska kunna kallas för fri. Det gäller åt båda håll. Att avskaffa tullar när det råder standardiserade produktionsförhållanden mellan länder är rätt. Att lägga tullar på länder med sämre produktionsförhållanden på samma varor som återfinns i Sverige är rätt. I slutändan behöver vi internationella regleringar för detta för att det ska vara hållbart. Till dess får vi föra en nationell politik om vi ska nå målet om en jämlik och grön värld. Enbart genom att kontrollera kapitalet kan vi faktiskt se till att ta de stora samhällsstegen framåt.

Med detta i ryggen är det inte konstigt att folk röstar populistiskt. Då utvecklingen har varit likadan sedan 70-talet utan tillstymmelse till förändring oavsett hur man röstat. Det tragiska är bara att det är de som vill behålla klasskillnaderna, storkapitalets makt och desarmera en grön industri som vinner den folkliga rösten, paradoxalt nog, och där behöver vi som demokratiska medborgare bli bättre. Så gå utanför dörren, prata med din granne eller tanten på bussen och hytt med näven tillsammans för en rättvis och demokratisk värld.

Per Stenius, sörmlänning, student vid Copenhagen Business School och socialdemokrat