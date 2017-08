Replik: Nej, jag är inte rasist - vi måste kunna föra en öppen dialog

Nej, Liza Lundberg – jag är varken rasist eller mörkbrun! Du och jag har inte samma uppfattning i en sakfråga bara.

LÄS Lundbergs inlägg: Karln är rasist helt enkelt - men det får man väl inte säga i det här landet

Hur vi ska bekämpa terrorism är en svår fråga där det inte finns några patentlösningar. Det handlar nog om att hitta många olika förslag som samverkar. Ett av dessa förslag är att dra in uppehållstillstånd för utländska medborgare eller dra in det svenska medborgarskapet för personer med dubbelt medborgarskap. Vad är det som är så märkvärdigt med det? Redan idag drar Sverige in uppehållstillstånd för utländska medborgare som bryter mot regler. Varför skulle inte den principen även gälla för terrorister och terrorsympatisörer?

När det gäller din lite haltande jämförelse mellan terrorister, sexualbrottslingar och narkotikasmugglare har jag absolut inget emot att man ser över möjligheterna att återkalla uppehållstillstånd och dubbla medborgarskap även för dem.

Tricket med att återkalla tillstånd är att myndigheterna inte behöver bevisa varje detalj och koppla det till ett uppsåt som i ett brottmål. Man kan istället göra en mer samlad bedömning och personen är tvungen att medverka till sakens utredning. Ungefär som vid skattemål, körkortsärenden och bygglov.

LÄS OCKSÅ: Greider: Det terrorn gör med oss

När det gäller din lite haltande jämförelse mellan terrorister, sexualbrottslingar och narkotikasmugglare har jag absolut inget emot att man ser över möjligheterna att återkalla uppehållstillstånd och dubbla medborgarskap även för dem. Det sker ju till viss del redan idag – i vart fall när det gäller de med uppehållstillstånd och som döms till utvisning.

Nej Liza Lundberg – att nervöst och överspänt utmåla människor som rasister och fascister bara för att de har en annan uppfattning än du tycker jag signalerar ängslig enfaldighet. För att vi ska kunna skydda oss mot terrorismen behöver vi kunna föra en öppen dialog där olika alternativ diskuteras från olika perspektiv. Den dialogen tycker jag inte du bidrar till.

Erik Nord

Chef Polisområde Storgöteborg