Replik till Peter Helander: Jag vill ha ordning och reda i Mora kommun

Peter Helander (C) kommunfullmäktiges ordförande i Mora tillika riksdagsledamot vill inte öppet redovisa hur partistöd och mandatstöd utbetalas i Mora kommun. Helander beskyller mig i sin insändare för saker som jag ej framfört. Den sortens ”härskartaktik” betackar jag mig för. Jag kommer även fortsättningsvis att beskriva från fakta.

Peter Helander: Moras skattebetalare förtjänar hela bilden

Jag vill ha ordning och reda i Mora kommun och en öppen redovisning och debatt om hur Mora kommuns skattemedel använts.

Det finns en del medborgare även i Mora kommun som anser att skatten är för hög. Det anser inte jag. Men jag kan ha en viss förståelse för de som har den åsikten . Framför allt när jag ser hur man trixar med ersättningar till förtroendevalda i kommunen. Jag vill att förtroendevalda skall ha skälig ersättning för det uppdrag som de har.

Det finns många olika ersättningar som kan utgå till förtroendevalda i våra kommuner. De är bra. Ingen ska förlora ekonomiskt för att hon eller han tar på sig ett uppdrag. De olika ersättningar som utgår finns väl dokumenterat i arvodesreglementet i Mora kommun.

Mandatarvodet sticker ut. Mora kommunfullmäktige har beslutat om att arvodet skall vara 2.460 kronor per mandat. Vem som skall ha ersättningen bestämmer det politiska partiet. När övertog enskilda partier besluten om utbetalning av våra skattemedel till sina egna medlemmar? Har detta blivit föremål för riksdagsbeslut?

Jag vill ha redovisning av utbetalt partistöd i Mora

Kommunen betalar 1 210 310 kronor per år plus sociala avgifter2015 har Peter Helander (C) fått mandatarvode med 11 620 kronor per månad plus sitt fasta arvode på 9 840 som kommunfullmäktige ordförande. KD har ett mandat, Birgitta Sacredeus får av sitt parti 2 460 i månaden. Moderaterna har 5 mandat. Hans Göran Åhgren får 2 460 i månaden och har ett fast arvode på 3 444 per månad. Miljöpartiet med 2 mandat ger 2 460 vardera till Fredrik Blom och Leif Sandström. Liberalerna ger sitt mandatsarvode, 2 460 till Mats Gunnar Eriksson. Lennart Sohlberg (S), som är 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen får för det ett arvode på 14 760 kronor i månaden och partiet ger honom ersättningen för de 12 mandaten 29 520 kronor per månad. Men dessutom finns det i förteckningen att Lars Rydstedt (S) fått ersättning motsvarande för 1 mandat. Morapartiet har 4 mandat och Ingemar Niilimaa får hela mandatarvodet 9 840 i månaden. V har 2 mandat och ersättningen går till David Örnberg med 4 920/månad. SD har 3 mandat och ersättning för ett mandat utbetalas till Bror Markus med 2 460/månad.

Det är bra att partistöd finns, men märkligt att Mora kommun i uppdrar till partierna att utse vem som ska få mandatarvoden ur den kommunala kassan. Eftersom samtliga partier har sina fingrar i syltburken så är det politisk enighet. Detta har blivit en eftertraktad gottepåse för partierna i Mora.

Glöm inte att i kommande valrörelse tala om att det är lättare att införa inköpsstopp i Mora kommuns skolor än att ändra på utbetalningsrutinerna för mandatarvoden.

Ordning och reda skall alltid gälla parat med ärlighet och moral även i kommunala beslut i Mora.

Arne Pettersson med socialdemokratiska värderingar