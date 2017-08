Sacrédeus (KD): Rädda ett barn eller låta det dö - vad gör landstinget?

Vårdpersonal ska inte behöva hamna i en etiskt svår situation - att välja mellan att rädda livet på ett barn eller låta ett barn dö.

Citatet nedan är hämtat från SVT den 15/8:

"Överläkaren Katarina Strand Brodd har vid flera tillfällen försökt att rädda livet på foster som aborterats sent.

- Ett foster som stöts ut i vecka 22 är i juridisk mening ett barn, och träffar jag ett akut sjukt barn så vill jag hjälpa det, säger hon till SVT Nyheter.

Men Svensk förening för obstetrik & gynekologi anser att hon gör helt fel.

Landstinget Dalarna är arbetsgivare för vårdpersonal som gör aborter och räddar barn i vecka 22 och som hamnar i detta etiska dilemma.

När en abort på Mälarsjukhuset i Eskilstuna drog ut på tiden och fostret var på väg ut i graviditetsvecka 22 tyckte barnmorskan att situationen blev obehaglig. Hon kallade på överläkaren Katarina Strand Brodd som då gick in och försökte rädda livet på det aborterade fostret.

- Hen rörde sig och pep, kved litegrann och viftade med armar och ben och hjärtat slog ju också. Så jag gjorde vad jag kunde för att hjälpa barnet med andningen och det man gör med extremt tidigt födda barn, berättar hon.

I juridisk mening räknas fostret som ett barn från vecka 22. Ett barn som har rätt till sjukvård och som enligt lag egentligen ska folkbokföras. Därför ska en abort vara avslutad när det har gått 21 graviditetsveckor och sex dagar, men så sker inte alltid när aborten drar ut på tiden.

Katarina Strand Brodd är förutom överläkare även ordförande i Svenska neonatalföreningens etikgrupp. För tidigt födda barn är hennes vardag och numera överlever 40 procent av de barn som föds i vecka 22 och tas omhand på en neonatalavdelning. Det var det perspektivet Katarina Strand Brodd hade när hon agerade som hon gjorde.

Under 2015 påbörjades 142 aborter under graviditetsvecka 21. Hur många som drog ut på tiden så att fostret stöttes ut först i vecka 22 vet ingen. Katarina Strand Brodd berättar dock att hon vid flera tillfällen försökt hjälpa sent aborterade foster som fötts levande. Hon säger även att hon har kollegor som tänker likadant." (slutcitat, SVT Nyheter 15/8)

Socialstyrelsens rättsliga råd har möjlighet att ändra gränsen för abort med ett administrativt beslut. Idag går gränsen vid 21 graviditetsveckor och 6 dagar men bevisligen blir det fördröjningar på en del aborter.

Mina frågor blir därför:

1. Anser Landstinget Dalarnas majoritet att vårdpersonal ska hamna i detta etiska dilemma att välja mellan att rädda ett barn eller låta det dö?

2. Kommer landstingets majoritet ta initiativ till att skriva till Socialstyrelsens rättsliga råd och be dem ändra riktlinjerna så att det finns en betryggande säkerhetsmarginal, det vill säga att aborter inte sker i vecka 22 - så att vårdpersonal inte behöver hamna i situationen ovan?

Birgitta Sacrédeus (KD)