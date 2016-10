Sjukvårdsalliansen kräver att Rättviksambulansen blir kvar

Det har snart gått ett och ett halvt år sedan beslutet togs att ambulansstationen i Rättvik skulle stängas den 1 september 2015 och resursen flyttas över till stationen i Leksand. Hur är läget just nu?

Ambulansen har troligen bytt konto i landstingets ekonomi, men absolut inte i verkligheten. Under året som gått har ständigt nya datum för flytten förekommit. Under förra hösten gjordes en risk- och konsekvensanalys för flytten. Flytten skulle leda till 600 000 kronor i minskade kostnader. Trots att majoriteten under drygt ett och halvt år försökt att nå besparingen klarar man inte av det. Sannolikt handlar det bara om en sparpotential på max 300 000 kronor per år om ens det.

Flytten skulle leda till 600 000 kronor i minskade kostnader. Trots att majoriteten under drygt ett och halvt år försökt att nå besparingen klarar man inte av det.

MER DEBATT: Erbjud äldre fast vårdkontakt

Landstingsledningen har stora problem med att påvisa att någon egentlig besparing kan göras. De siffror som landstingsstyrelsens ordförande Gunnar Barke (S) presenterade som svar på interpellation (från Kd) tidigare i år är det ingen i majoriteten som vill kännas vid idag. Nedläggningen presenterades som en del av sparpaketet av den S-ledda landstingsledningen och då blir det ju enormt genant att presentera en uppgift som avslöjar att besparingen i bästa fall blir 300 000 kronor, men lika sannolikt kan utebli. Helt klart är att detta måste granskas närmare.

Målet för ambulansen är att nå 90 procent av befolkningen inom 30 minuter. Detta var ett av motiven för införskaffandet av en helikopter att få snabbare insatser. Men nu verkar man strunta i det målet då transporttiderna kan bli upp till 20 minuter längre till Rättvik och platser norr om.

Långa transporter är inte miljöneutralt, vilket landstingets miljöansvarige sagt många gånger. Hållbarhet gällande miljön måste efterlevas både i praktiken och i teorin. Sanningen är att Landstinget Dalarna idag inte klarar av att nå något av dessa mål och detta faktum tigs ihjäl av den S-ledda landstingsledningen.

MER DEBATT: Det bör bli lättare att hålla koll på hälsan - Dalarna ligger efter med tekniken

Landstingsledningen har inte analyserat varför till exempel Gagnef har så långa utryckningstider. Argument för att avvecklingen i Rättvik skulle förbättra siffrorna i Gagnef finns inte belagda. Istället visar statistiken att kommuner utan ambulansstation får långa utryckningstider. Flytten från Rättvik till Leksand kommer att förlänga utryckningstiderna i Rättvik med omnejd.

Sjukvårdsalliansen i landstinget, det vill säga Moderaterna, Dalarnas sjukvårdsparti, Liberalerna och Kristdemokraterna, vill ha kvar ambulansen i Rättvik. Därför avsätter vi medel för det i vår höstbudget. Vi anser att en det är viktigt med en likvärdig vård i hela länet som dessutom är både miljö- och ekonomisk hållbar.

Birgitta Sacrédeus (KD)

Ulf Berg (M)

Christer Carlsson (M)

Lisbeth Mörk- Amnelius (DSP)

Bo Brännström (L)