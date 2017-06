SSU: Nazister är ett samhällsproblem - ett problem som måste lösas

Nazister är våldsbejakande. De misshandlar, uppmanar till våld och hotar om att avrätta människor. Under 1 maj i Falun var det nazisterna som var hotfulla och aggressiva, inte motdemonstranterna. Under nazisternas demonstration i Stockholm i ifjol bad rabbinen i synagogan mötesdeltagarna att ta av sig kipporna. Under en fredlig manifestation för ensamkommande ungdomar i Stockholm för några veckor sedan attackerades deltagarna av unga nazister. Hur kan detta inte vara ett samhällsproblem?

LÄS OCKSÅ: Krönika: En norsk tanke: Är nationalsocialister patrioter?

I samma takt som Sverigedemokraterna med nazistiska rötter åter fortsätter att normaliseras i får även andra högerextrema krafter krut av detta. Nazister sitter i kommunfullmäktige i Ludvika, besöker Rättviks marknad och skapar oroligheter. De får synas allt mer i offentliga rum och gavs demonstrationstillstånd i Falun på 1 maj - den mest centrala platsen i staden. Oförsvarbart av Polismyndigheten.

Samtidigt lyder retoriken att man inte ska sluta upp i motdemonstrationer eftersom det ger nazisterna mer uppmärksamhet. För oss Socialdemokrater är detta inte acceptabelt någonstans. 1 maj är arbetarrörelsens dag och vi ska kämpa i bräschen för att göra våra röster hörda på vår dag - inte gömma oss bakom en sten och vara rädda. Aldrig någonsin ska vi låta nazister tysta oss.

Drömscenariot hade varit om nazisterna fått marschera på tysta och tomma gator. Tyvärr ser verkligheten inte ut så. Det är naivt att tro att nazisterna får stå själva på våra gator. Hur mycket man än uppmanar kommer medborgare bli upprörda över att historien upprepar sig. Man känner en skyldighet att stå upp mot onda krafter som en gång dödade mer än sex miljoner judar, romer och politiskt oppositionella. Självklart blir man rädd, förtvivlad, arg.

LÄS OCKSÅ: Tumult när nazistiska Nordiska motståndsrörelsen höll möte i Rättvik

Nazister är ett samhällsproblem. Ett problem vi måste lösa effektivt och med politiska åtgärder. Just därför är det extra anmärkningsvärt att Moderaternas Anna Kinberg Batra sträckt ut sin hand till Sverigedemokraterna för ett eventuellt framtida samarbete. Ett rasistiskt parti med nazistiska rötter - det känns skrämmande och otäckt.

Högerextremister och nazister är grupper som i hög grad kommer undan med sin brottslighet. Det är vi socialdemokrater som bär ansvaret för att inte låta detta fortgå.

Enligt FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna i den allmänna förklaringen av de mänskliga rättigheterna förklaras alla människors lika värde. Nazistiska grupperingar motsätter sig tydligt och högljutt detta. Att strida mot alla människors lika värde och rättigheter är i Sverige straffbart och vi kallar det för hatbrott. Nazistiska föreningar och organisationer utför liknande brott i många av sina uttalanden. Men varför är det så sällan de döms?

LÄS OCKSÅ: Polisen JO-anmäld efter nazisternas förstamajdemonstration

Kampen gentemot högerextrema krafter måste vara tydlig och probleminriktad. Det är naivt att tro att nazisterna inte finns bara för att man väljer att ignorera problemet. Det är naivt att tro att tystnad kommer att minska våldet eller att högerextrema krafter kommer sluta marschera på våra gator.

Det är också naivt att tro att det inte finns något att göra åt problemet, för det finns det. För varje motdemonstrant, för varje väljare som röstar på ett antifascistiskt parti och för varje person som står upp för människors lika värde så visar vi att vi är fler än nazisterna.

Berfin Altun, ordförande SSU Dalarna