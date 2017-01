Ungdomsförbunden måste välkomnas i skolan

LÄS SSU Siljans insändare här

Faluns kommunfullmäktige beslutade 2015 om att utveckla kommunen som demokratikommun fram till år 2020. Alla politiska nämnder och styrelser i Falu kommun har fått i uppdrag att formulera mål och aktiviteter för att stärka demokratin. Och just ungdomsdemokratin är prioriterad.

Vi i barn- och utbildningsnämnden håller med de politiska ungdomsförbunden om att de borde vara mer välkomna på skolorna. Vi har därför bland annat beslutat att ge skolorna i uppdrag att ”i större utsträckning än i nuläget välkomna politiska partiers ungdomsförbund på skolorna”.

Just detta uppdrag möts emellertid av motstånd. Att stödja elevers frivilliga organisering med hjälp av elevkårer tas emot positivt, men det finns ett motstånd mot att välkomna ungdomsförbunden på skolorna. Just det uppdraget har också därför återremitterats till skolorna då vi vill att de tar fram en strategi för hur just ungdomsförbunden kan välkomnas i större utsträckning. Inte endast under valår.

Om demokrati endast uppfattas som önskvärd och ofarlig om engagemang sker i enskilda sakfrågor, i stället för inom ramen för en ideologi, tror jag nämligen att vi verkligen står inför framtida demokratiproblem.

Troligtvis finns det goda skäl för skolornas motstånd. Det är därför viktigt att ett friutrymme ges till skolorna att själva vara delaktiga i att ta fram villkor för att välkomna politiska ungdomsförbund. Skolor utsätts alltmer för önskemål från olika aktörer att gästa skolor i och utanför undervisningen. Och min uppfattning är att de allra flesta skolor; rektorer och lärare verkligen är måna om skolans demokratiska uppdrag, men att de slits mellan olika slags prioriteringar.

Jag hoppas att den utredning som nu genomförs av tjänstemän och rektorer ska leda till att de politiska ungdomsförbunden i större utsträckning välkomnas när de vill besöka kommunens (gymnasie)skolor. Jag hoppas också att denna fråga om en samtidig prioritering av ungdomsdemokratifrågor och motstånd mot just politiskt engagemang bland ungdomar kan vara en av de aspekter som belyses i det forskningsprojekt som Falu kommun formulerat tillsammans med Högskolan Dalarna. Om demokrati endast uppfattas som önskvärd och ofarlig om engagemang sker i enskilda sakfrågor, i stället för inom ramen för en ideologi, tror jag nämligen att vi verkligen står inför framtida demokratiproblem.

Jessica Wide (S), ordförande, barn- och utbildningsnämnden, Falu kommun