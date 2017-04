Vänsterpartiet: Sjukvården måste finansieras och det ska göras rättvist

Vi har i Sverige gått från ett system där den mesta välfärden utfördes av det offentliga till att under Alliansregeringens styre införa en valfrihet som vi är på väg att totalt tappa greppet om.

Man har via privata sjukförsäkringar öppnat upp för gräddfiler i vården i stället för att lägga våra gemensamma resurser på de multisjuka äldre. I vårt landsting har vi hittills hållit emot att låta de värsta avarterna ta plats och det ska vi känna oss stolta över. Resurserna ska fördelas utifrån behov, inte utifrån ekonomiska förutsättningar, klass, språk eller kontakter.

Vänsterpartiet är det drivande partiet i kampen för att få bort vinstintressena ur vården. I linje med det långsiktiga arbetet har vi i budgetförhandlingarna med regeringen fått igenom flera reformer som gynnar den jämlika vården och värnar den generella välfärdsmodellen:

• En överenskommelse om att avskaffa skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård, t ex privat sjukvårdsförsäkring. Just spridningen av privata sjukvårdsförsäkringar riskerar leda till framväxten av ett parallellt och ojämlikt sjukvårdssystem i Sverige. När privat sjukförsäkring förmånsbeskattas som alla andra löneförmåner beräknas ökade skatteintäkter på upp till 1 miljard per år gå till sjukvården. Avsikten är att förslaget ska träda i kraft 1 juli 2018.

• Två satsningar i år för att förbättra villkoren för barn och unga. Dels 100 miljoner kronor till barn- och ungdomspsykiatrin. Dels 150 miljoner till att förbättra den sociala barn- och ungdomsvården. Barn och unga som lider av ångest, nedstämdhet eller annan psykisk ohälsa måste få den hjälp de behöver och inte fastna i långa köer. De barn och unga som lever i utsatta sociala situationer måste få samhällets stöd.

• 500 miljoner kronor till bättre förlossningsvård. Satsningen finns i den kommande vårändringsbudgeten. Alla kvinnor som föder barn ska känna sig trygga med att de får den vård de behöver. Men idag är förlossningsvården i kris på många håll runtom i landet. Därför är den här satsningen som vi har fått igenom så viktig. De 500 miljoner kronorna tillförs landstingen under 2017, men får användas under både 2017 och 2018. Sedan tidigare finns en satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa på 400 miljoner kronor årligen till och med 2019. Även den är resultat av krav som Vänsterpartiet drivit i förhandlingar med regeringen.

Vänsterpartiet vet att sjukvården måste finansieras. Vi vet också att vi måste driva aktiv politik mot den vård som tillåtits gravitera mot ojämlikhet alldeles för länge i Sverige. Satsningarna som vi nu fått igenom är en del av Vänsterpartiets arbete för en ekonomisk politik som är till för alla, inte bara de rikaste.

Karin Rågsjö, vårdpolitisk talesperson (V)

Maja Gilbert Westholm, landstingsråd (V) Landstinget Dalarna