Äntligen återinförs värnplikten

Äntligen! Tack Regeringen genom Peter Hultqvist, försvarsminister att allmänna värnplikten återinförs, som så att säga avskaffades av den Blå-Röd-Gröna Röran.

Som typiska politiker kunde man inte tänka längre än arvodet, att typiskt freden efter kalla kriget inte höll i sig i evigheter.

Nu tänker jag inte bara på att pojkarna som sedan blir män skall försvara vårt fina land, utan några så kallade "biprodukter" av lumpen är:

- God Kamratskap och sammanhållning

- Att lyda Order (kan även stavas lyda sina föräldrar och visa respekt mot de äldre

- Överlevnad, att man stundtals under stridsförhållanden kan tvingas äta köttsoppa, ärtsoppa med fläsk och även laktosmjölk, utan att säcka ihop

- Hur man lär sig resa tält, elda med ved med mera. Tältkompentensen kan med fördel användas till att resa party- och festivaltält ute i det civila

Undertecknad med flera har de senaste tio åren just sett hur generation X, så kallade curlingbarn, eller "rave-generationen" med typ rastaflätor, keps och luva och ring i öron och mun, bland annat INTE reser sig upp för gamla på fullt fyllda bussar och tåg, och överhuvudtaget, INTE kan laga soppkök, å tror att man kan livnära sig och bli vid fin vigör och kondis genom att sitta framför datorn, och fejsbooka smt smsa på smartphonen.

Än en gång: stort tack till Peter Hultqvist.

Vill även önska "You are in the Army now" med rockgruppen Status Que till hela det socialdemokratiska partihögkvarteret, lokalt som på rixplanet.

Micke Jevenko