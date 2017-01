De gode hjelperne på Falu Lasarett

Jeg er ikke så ofte i Falun, men bor i Oslo og Ljubljana og er ellers på stadig reise. Men så har man da to finfine unger i Falu Stad og de kaller meg for morfar, så det er verdt å ta et besøk fra tid til annen. Og så bor de i et fint eldre hus i Daglöstäkt-området. Dette huset har en trapp og den er bratt – for bratt for morfar en tidlig morgen så han stupte ned og endte opp med en avreven hælsene.

Dumt. Og jeg tenkte: det er vel slutten på mitt reiseliv for en lang tid fremover.

Tenkte jeg. Men så finnes det altså et lasarett i staden, og på det lasarettet har de åpenbart bare ansatt eliten av vennlige svenske helsearbeidere. Det begynte alt ved resepsjonen der jeg ikke rakk å ta frem boken med tanke på en riktig lang ventetid. Så var det en sykepleier som straks fikk meg til ortopedakuten. Så kom Malin, undersköterskan hvis smil alene kan få en til å føle seg frisk igjen. Hun hentet Martin Fredriksson, legen som klart og innsiktsfullt ga meg alternativene. Gipsen hadde forhindret meg fra å fly tilbake til arbeidet i Slovenia, for fly og gips passer visst ikke i hop. Alternativet var en ortos…

…men alt dette er i grunnen ikke så interessant for noen andre enn meg selv. Og noen vil si at de vel bare gjorde jobben sin. Visst er det så. Men de gjorde den med så mye humor og varme og respekt at det virkelig er på sin plass å snakke høyt om det.

Har du noen gang tenkt på at det som virkelig betyr noe i livet ikke er det folk gjør av nødvendighet, men det de gjør i tillegg, ut av seg selv, ikke fordi de må, men fordi de vil.

På Falu Lasarett fikk jeg oppleve et fantastisk eksempel på det. Dagen startet med en ulykke, men ble en lykkedag. Takk, gode hjelpere.

Godi Keller, morfar