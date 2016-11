Ge inte upp Leksands IF!

Det är synd om Leksands IF, detta gamla storlag. Idag är man hopplöst sist i tabellen, men vi får inte ge upp, Bibeln tror ju på återfödelse, eller hur?!

Det var min bror Peter som tog med mig till Ishallen i Leksand för första gången. Det var en match var mot ärkerivalen, Brynäs från Gävle. Det var bilkö ända till

Insjön. Vi satt och åt smörgås och drack ur medhavd termos.

Vilken uppvisning det blev. Masarna vann med 8 - 1.

Samma år tog man ännu ett SM-guld.

Vad som sedan följde med början i 90-talet, får experterna utreda, men kanske kan man ana, sådant som:

# dålig ledning

# för låga spelarlöner

# fel värvningar

# allmän otur

Tiden får utvisa, kanske kan lösningen bli att man gör det som Dalkurd planerar, att flytta laget till Stockholm, då hemmaarenan blir Globen...

Eller kanske döpa om hela namnet? Fast då säger "vän av ordning": Nej, nej, nej, LIF är ännu ett starkt varumärke!

Jag hoppas och tror på ännu ett mirakel, kanske kan laget till och med gå till slutspel. Det är viktigt att vi tänker positivt om laget. Själv skall jag be böner åt leksingarna och även sponsra laget med litet hembakat och hemgjort.

Kanske skulle man behöva självaste Vladimir Putin i båset, eller någon liknande personlighet. Kan Putin återrusta det konkursade CCCP, så borde väl något liknande göras för Leksands eget CCCP!

Lycka Till Leksands IF - i still belive in You!

Och varmt Tack för guldåren.