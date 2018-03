Insändare: Dåliga program på TV ger nya möjligheter

Jag är jävligt glad för att vi bjuds på urusla TV-program. Då kan man leta efter något som man gillar istället för Parneviks, Wahlgrens och en massa löjliga lekprogram. Med en 55-tummare kan man få fantastiska upplevelser. Jag letade inte länge på YouTube innan jag hittade konserten i Central Park med Paul Simon och Art Garfunkel. Det var en gratiskonsert och vem skulle inte önskat att ha varit där?

Jag tänker tillbaka någon vecka och minns att jag zappade. Plötsligt hamnade jag på Melloproduktionen och råkade se några sekunder. Där var hög volym, rök- och ljuseffekter, spratteltjejer och en hårt stajlad artist. Med andra ord "ett jävla hålligång".

Åter till Central Park. Med modern TV-teknik finns Simon & Garfunkel i vårt vardagsrum. När Art med tummarna innanför byxlinningen på jeansen stämsjunger Sound of Silence med läckert gitarrkomp är publiken på 750 000 dödstyst. När han kommer till textraden "10 000 people, maybe more" uppstår ett oerhört jubel. Något senare stoppar han händerna i bakfickorna och sjunger Bridge over Troubled Water. Pianisten Richard Tee låter som om han hade sju fingrar på varje hand och elvamannabandet vilar tryggt på Steve Gadds trumspel. En musikälskare har svårt att finna något som motsvarar upplevelsen. Det skulle möjligen vara att i en konserthall höra Mozarts Requiem eller Carmina Burana av Carl Orff.

När jag hör och ser konserten i Central Park funderar jag över hur dagens ungdom upplever konst och musik.

Hans Skagerlind