Insändare: En dagisfröken borde gå in och sätta gränser för Alliansen

Alliansen reser misstroendevotum mot den rödgröna regeringen för att den för en socialdemokratisk politik. Jag måste säga att "the bottom is nådd"! Två av allianspartierna ligger risigt till. KD kan vi mer eller mindre räkna ut. De har under årtionden överlevt på stödröster från moderater men Moderaterna har inte längre råd att kasta pärlor till svin. Liberalerna vet inte ens vilken som ska leda partiet i nästa valrörelse.

Striden inför höstens budgetproposition börjar likna sandlådans kontroverser. Det parlamentariska läget är sådant att allianspartierna har möjlighet att riva regeringens sandslott. För att det ska ske litar de på att Sverigedemokraterna ska hjälpa till. Och det är klart att de vill. Allianspartierna utnyttjar situationen för att visa styrka och sammanhållning. Men den sammanhållningen vilar på stöd från SD.

Det är hög tid att vi får "ordning och reda" på den svenska politiken. För att det ska bli verklighet borde en erfaren dagisfröken kliva in och sätta gränser för det alltmer pinsamma skådespelet.

Hans Skagerlind