Insändare: Friheten att ruinera sig på spel är förödande - inte bara för den som spelar

Det var på många sätt enklare att växa upp på 50-talet än vad det är idag. Visst förekom frestelser i form av tobak, snus, öl och ”renat”. Alla dessa frestelser finns kvar men sista 10 åren har det tillkommit möjligheter att ruinera sig på exempelvis internetpoker. Och den frihet det innebär att ha egen mobiltelefon och ett eget lönekonto kan lätt innebära att ett allvarligt spelmissbruk uppkommer med följd att man ruinerar sig. Inte bara penningmässigt utan man riskerar också förlora familj och vänner.

LÄS OCKSÅ: Så kommer du ur ett spelberoende – här finns hjälpen

LÄS OCKSÅ: Stödgruppen kritisk – spelberoende sviks av samhället: "De flesta kommuner och landsting tar inte ansvar"

Orden frihet och valfrihet är lockande men inte oproblematiska. Valfrihet är bra upp till en viss gräns men är alternativen för många blir det stressande. Frihet att teckna sms-lån är många gånger förödande. Enligt Matthew Arnold: ”Frihet är en bra häst att rida på, men bara om man är på väg någonstans”.

Förr kanske man satt några personer och spelade poker med de mynt och sedlar man hade i fickan. Att ha fysisk kontakt med pengar ger ökad kontroll. Idag kan man med några få knapptryckningar, när som helst, koppla upp sig mot pokerspel på internet. En tryckning till och du flyttar pengar till spelkontot utan att se eller känna av beloppet, och utan att inse vad du sedan får försaka efter förlust. Eller dagen efter låna upp motsvarande belopp. Och karusellen är igång med lögner gentemot dina anhöriga och långivare. För lögner och halvsanningar hör ihop med alla sorters missbruk.

LÄS OCKSÅ: Debatt: Vi bör ta på allvar när någon blir för full på en fest eller på konferensen

Vi är less på att se Frank Andersson göra reklam för Leo-Vegas. Ägarna till spelet kunde på kort tid håva in hundratals miljoner vid notering på First North. Och de slipper se de som ruinerats. Spelmissbruk eller hasardspelssyndrom är en impulskontrollstörning liknande kleptomani. Spel med kort tid mellan insats och vinst är mest förödande.

Allt spelande i Sverige borde ske genom Svenska Spel och en del av vinsten borde gå tillbaka till rehabilitering av missbrukare.

Orolig förälder