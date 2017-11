Insändare: "Ge inte avgångsvederlag till politiker som missköter sig"

Nu har svenska folket fått nog.

Om en politiker missköter sig så till den grad att hen får sparken ska hen inte få något avgångsvederlag. Statssekreterare som entledigas utan att de själva har begärt det ska få avgångsvederlag i högst två år enligt en överenskommelse som träffades 1994 mellan riksdagens samtliga partier.

Anders Ygeman har fått 133 000 kronor per månad i ett år. Totalt 1 596 000 kr, Anna Johansson har fått 133 000 kronor per månad i ett år. Totalt 1 596 000 kronor. Emma Lennartsson har fått 109 800 kronor per mån i ett år Totalt 1 317 600 kronor.

Lennartsson lämnade sin tjänst (sa upp sig av misstag) och hade då inte rätt till något avgångsvederlag. Då hittar man en brasklapp. Trygghetsavtalet aktiveras. Roger Berzell säger att ”det handlar om ett trygghetsavtal eftersom hon inte gått under lagen om anställningsskydd”. Erik Bromander har fått 96 400 kr per mån i två år. Totalt 2 313 600 kr, trots att han fått sparken för att han rest runt jorden för 829 000 kr, utan att ha fått resorna godkända av sin chef Anna Johansson, vilket riktlinjerna föreskrev.

Avgångsvederlag kan ges i högst två år. Således kan tiden förkortas. Varför bestämde Näringsdepartementets chef Mikael Damberg att han skulle få två års avgångsvederlag när de andra fick ett år? Bara Bromanders flygresor runt jorden i business class kostade 622 000 kronor. Fredrik Ahlén har bestämt att han inte behöver betala tillbaka något för sitt lyxåkande bara 40 000 kronor för semesterdagar han haft under fem resor. Enligt resedokument har Bromander haft 40 semesterdagar och bott på femstjärniga hotell under 16 av de 27 resorna. Detta glömde Ahlén redovisa.

Förutom de sammanlagda avgångsvederlagen på 6 823 200 kronor tillkommer arbetsgivaravgifter på 2 046 960 kronor. Fyra politiker har då gjort av med minst 8 870 160 kronor av svenska folkets skattepengar. Skandal.

Ändra reglerna för avgångsvederlag!

Återinför ämbetsmannaansvar genast!

Ylva Nybäck