Insändare: Ge kyrkor samma rätt till skydd som ambassader

Vi behöver en ny regel i svensk lagstiftning om att kyrkorum ska ha samma rätt till skydd som ambassader. Bara så kan kyrkofriden bli värt något. Däremot blir det knappast möjlligt att freda ett vandrarhem, men polisingripanden i kyrkor och kapell bör alltså förbjudas genom att respektive samfund får rätt till exterritorialitet för sina kyrkorum.

Katolska kyrkan via Heliga stolen och fristående Order of Malta hävdar rätt till exterritorialitet för sina ägor. Nu är det dags att Svenska kyrkan och gärna även frikyrkorna i Sverige också hävdar sådan rätt! Sedan måste vi få riksdagen att erkänna detta genom ny lagstiftning. Varför ska svenska kyrkor vara oskyddade i motsats till förhållandena i t ex Italien? Det är en brist i religionsfriheten i Sverige! Ska passa på att påminna om, att Sverige fortfarande inte erkänt diplomatiskt Order of Malta (SMOM), något som också behöver åtgärdas!

Ken Swedenborg (ffs), Partiordförande