Insändare: Inga huliganer, alkohol eller glåpord – är det för att majoriteten av åskådarna är kvinnor?

Måste berätta lite om ett väldigt intressant, trevligt och behagligt besök med positiva upplevelser vid Konståknings VM 2018 i Milano nyligen. Eftersom jag blev mycket imponerad av det ukrainsk - franska paråkningsparet Savchenko/Massot, representerande Tyskland, under OS-tävlingarna, beslöt jag mig för att åka ner till Milano för att se dem på plats. De har också en intressant bakgrund. Och Milano besöker jag mer än gärna!

Konståkning har jag under åren endast då och då följt via TV och har aldrig tidigare besökt ett mästerskap. Därför är jag inte så kunnig inom sporten, men vem minns inte legendaren Bengt Grives (SVT) klassiska "färgsprakande" referat från internationella konståkningsmästerskap under 1970-80-talen?

Först och främst blev jag överraskad av hur lugnt och behagligt allting fungerade i den stora fina arenan, Mediolanum Forum, med plats för cirka 15.000 åskådare.

Här förekom varken huliganbråk, alkohol, elaka glåpord eller andra störande element. Inte heller visade publiken någon fanatisk nationalism. Detta var ett evenemang för både barn, ungdom och äldre.

I Forums korridorer presenterades bland annat också en hel del konståkningsutrustning, det vill säga marknadsföring av olika produkter i branschen. Kul och lärorikt att kolla!

Men framförallt blev jag väldigt imponerad av samtliga tävlingsdeltagare. Konståkningen uppnådde helt andra nivåer i verkligheten än på TV.

Paren utförde mängder av fantastiska och eleganta Salchowhopp, Lutzhopp, Rittbergare och kasthopp. Åskådarna var också väldigt sportsliga.

Vid fall uppmuntrades åkarna med positiva tillrop och applåder, oavsett nationalitet. Sympatiskt!

Till slut försvarade paret Savchenko/Massot lätt sitt guld från OS i Pyoengchang i Sydkorea.

Nu ställer jag mig frågan: Varför avlöpte allting så lugnt och smidigt under tävlingarna?

Kan det vara så enkelt att övervägande delen av åskådarna var kvinnor?

C-G Pernbring