Insändare: Nu får det vara nog - sluta sabotera kollektivtrafiken, Datainspektionen!

Käre Jesus! Gode gud! Det var då ett satans sabotage av en miljövänlig, kundanpassad fungerande kollektivtrafik i Dalarna och inte minst i Borlänge! Nu när länsstyrelsen någorlunda tagit sitt förnuft till fånga och tillåter kameraövervakning i Borlänge och mellan Borlänge-Falun så överklagar Datainspektionen. Som om det inte redan finns tillräckligt med rättsfall som tillåter kameraövervakning på bussar där det är stökigt! Man tar sig för pannan!

Nu får du Peter Hultqvist viska till dina ministerkollegor och riksdagsmännen, se till att agera så det blir ändring. Ett helt år minst har man talat om att det ska bli lättare med kameraövervakning och så kommer detta sabotage. När man ju vet att kameraövervakning fungerar och där det uppenbart finns verkliga problem som behöver åtgärdas!

Nu får det vara nog! Enough is enough! Se till att agera och göra skäl för era höga löner! En sak är ju naiva pratkvarnar i Stockholm som pratar strunt. Men i Dalarna vet vi ju att finns problem ska de lösas!

Få ändan ur vagnen!

Kjell, Borlänge